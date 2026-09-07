Alimentos: los precios subieron 0,8% en el inicio de septiembre y anticipan una inflación de 1,8%

Los precios de los alimentos registraron un aumento del 0,8% en el comienzo de septiembre, según el primer indicador privado difundido por la consultora Analytica, que fue procesado por Agencia Noticias Argentinas.

El dato muestra una variación similar al incremento del 0,9% registrado durante la última semana de agosto, en un contexto en el que la evolución de los precios continúa siendo uno de los principales desafíos del programa económico del Gobierno nacional.

A partir de este comportamiento, Analytica proyecta una suba del 1,8% para el nivel general de precios durante septiembre.

Verduras y frutas, entre los productos que más aumentaron

En el promedio de las últimas cuatro semanas, las mayores subas se concentraron en verduras, con un incremento del 9,9%, y frutas, que avanzaron 3,5%.

En el otro extremo, los productos de origen animal mostraron variaciones más moderadas. Los pescados y mariscos aumentaron 0,9%, mientras que carnes y derivados registraron una suba del 0,7%.

La evolución de los alimentos será uno de los componentes a seguir de cerca durante septiembre, debido a su impacto directo sobre el gasto de los hogares y el poder adquisitivo de los salarios.

Qué esperan los analistas para la inflación de septiembre

La semana pasada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En ese informe, los analistas estimaron que la inflación general de septiembre se ubicará en un nivel similar al registrado durante agosto.

Para agosto, las proyecciones privadas apuntan a una inflación inferior al 2%, aunque todavía lejos del escenario de inflación cero planteado por el presidente Javier Milei.

El dato oficial será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este jueves a las 16.

La evolución de la inflación resulta central para el Gobierno nacional, que busca consolidar la baja de los precios para recuperar el poder adquisitivo de los salarios y favorecer una recuperación del consumo interno.