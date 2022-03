Alison Mary Blake, la nueva gobernadora que asumirá en las Islas Malvinas

El Reino Unido designó a una diplomática como nueva gobernadora de las Islas Malvinas, cargo que asumirá en julio próximo. Se trata de Alison Mary Blake, quien desempeñó altos puestos en el Foreign Office y reemplazará a Nigel Phillips al frente del Ejecutivo kelper.

“Alison Blake ha sido nombrada Gobernadora de las Islas Malvinas y Comisionada de Su Majestad para las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur en sucesión de Nigel Phillips. Blake asumirá su cargo durante julio de 2022”, informó el Gobierno británico en un breve comunicado.

