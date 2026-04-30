Allanamientos en la Penitenciaría de San Luis: secuestran documentación y apartan a dos agentes en una causa federal

Los allanamientos y requisas realizados en el Complejo Penitenciario N° 1 de la ciudad de San Luis finalizaron este miércoles 29 de abril pasadas las 22 horas, tras una extensa jornada de operativos encabezados por Gendarmería Nacional en el marco de una causa federal por narcotráfico iniciada en 2025.

Las medidas fueron ordenadas por la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal Cristian Rachid, y se desarrollaron en distintos sectores del establecimiento penitenciario, incluyendo áreas de alojamiento masculino y femenino.

De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Seguridad, durante los procedimientos se avanzó en el secuestro de documentación y diversos elementos de interés para la causa, aunque no se encontraron estupefacientes en las requisas realizadas.

En paralelo, dos integrantes del Servicio Penitenciario Provincial fueron pasados a disponibilidad, una medida preventiva adoptada mientras se analizan posibles responsabilidades dentro de la estructura investigada.

El operativo se enmarca en un esquema de trabajo conjunto entre fuerzas nacionales y provinciales, bajo la órbita del Comando Unificado, y forma parte de una investigación de carácter interjurisdiccional cuyo eje principal se encuentra fuera de la provincia de San Luis.

Según indicaron fuentes oficiales, la causa busca determinar la existencia de posibles vínculos entre internos detenidos por delitos federales y organizaciones externas, una línea investigativa que continúa en desarrollo.

Las autoridades confirmaron que la investigación permanece en etapa activa y no se descartan nuevas medidas judiciales en función del análisis del material secuestrado durante los allanamientos.