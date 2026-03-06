Allanamientos en Villa Mercedes por uso ilegal de armas: demoraron a un joven y secuestraron cartuchos, cannabis y pirotecnia

La Policía de San Luis realizó este jueves tres allanamientos en la ciudad de Villa Mercedes en el marco de una investigación por presunto uso y posible comercialización ilegal de armas de fuego. Durante los procedimientos se secuestraron distintos elementos de interés para la causa y fue demorado un joven de 24 años.

La investigación comenzó a partir de diversos reportes realizados al Sistema de Emergencias 911, que alertaban sobre episodios vinculados al uso de armas de fuego en distintos sectores de la ciudad. Los hechos fueron registrados en jurisdicción de las comisarías seccionales 40°, 10° y 36°, dependientes de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 2.

Investigación policial y análisis en redes sociales

A partir de las denuncias, efectivos policiales iniciaron tareas investigativas en la vía pública y mediante el análisis de redes sociales, con el objetivo de identificar posibles tenencias ilegales y comercialización de armas.

Con la supervisión de la fiscalía interviniente, los investigadores lograron identificar tres domicilios donde presuntamente se encontraban armas utilizadas en hechos delictivos, además de detectar perfiles en plataformas digitales donde se exhibían y ofrecían armas de distintos calibres.

El informe policial fue elevado a la Justicia y el Juzgado de Garantía N° 2, a cargo del Dr. Matías Farinazzo, autorizó la realización de allanamientos simultáneos en distintos puntos de Villa Mercedes.

Los domicilios allanados

Los procedimientos se concretaron durante la mañana del jueves 5, en viviendas ubicadas en:

Leonismo Argentino y Ramón Valdez

Lisandro de la Torre al 500

Dr. Domínguez al 1000

En los operativos participaron efectivos del Grupo Especial COAR, responsables de las irrupciones, con apoyo del Departamento de Homicidios Villa Mercedes (DG-13), binomios del DRIM UROP 2, Comando Radioeléctrico UROP 2 y personal de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8).

Durante los allanamientos se recolectaron entrevistas y elementos que permitirán ampliar las líneas investigativas.

Elementos secuestrados durante los procedimientos

Entre los objetos incautados por la Policía se encuentran:

Una réplica de arma de fuego tipo pistola simulando calibre 9 mm

Cinco cartuchos de escopeta calibre 16

Una garrafa de aire comprimido

Tres plantas de cannabis sativa de entre dos y tres metros de altura

Un chaleco de transporte color negro

Placas metálicas de fabricación casera

Gran cantidad de pirotecnia

Entre la pirotecnia secuestrada se contabilizaron bases de misiles, cajas de super fosforitos, huevos de dragón, baterías de petardos y otros artículos similares.

En el domicilio ubicado en Dr. Domínguez al 1000, además, fue demorado un joven de 24 años por averiguación de antecedentes y medios de vida.

Intervención municipal por pirotecnia

En ese mismo lugar se encontraron dos cajas de pirotecnia presuntamente destinadas a la comercialización, por lo que se dio intervención a Policía Municipal, que procedió al secuestro del material y al labrado del acta correspondiente.

La investigación continúa bajo supervisión de la fiscalía interviniente, que busca determinar la procedencia de los elementos secuestrados y su posible vínculo con hechos delictivos registrados en Villa Mercedes.