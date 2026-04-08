Allanaron tres inmobiliarias en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni

La Justicia federal avanzó en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ordenó una serie de allanamientos en tres inmobiliarias vinculadas a la compra de uno de sus inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento fue dispuesto tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien encabeza la causa y busca identificar a los intermediarios de la operación, además de establecer el valor real de la transacción.

Según se investiga, el departamento adquirido por Adorni, ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, habría sido financiado mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres. La situación genera sospechas, ya que los ingresos declarados por estas personas —jubiladas y empleadas públicas— no coincidirían con los montos prestados.

En su testimonio, Nechevenko de Schuster negó cualquier irregularidad y sostuvo que las operaciones se desarrollaron de manera “normal” dentro de su ejercicio profesional, motivo por el cual validó las escrituras correspondientes.

En paralelo, la Justicia también dispuso el levantamiento del secreto bancario para analizar otros movimientos financieros del funcionario. Entre ellos, se incluyen gastos vinculados a viajes al exterior, como vuelos privados a destinos como Nueva York y Punta del Este.

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y podría derivar en nuevas medidas en los próximos días, mientras el fiscal intenta reconstruir el circuito financiero detrás de las operaciones.