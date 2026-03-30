Alta médica para el padre “Nolo” Benítez tras ocho días de internación en Villa Mercedes

El sacerdote Nemesio “Nolo” Benítez recibió el alta médica luego de permanecer ocho días internado en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, en Villa Mercedes, tras haber sufrido un ACV isquémico.

La información fue confirmada por el Obispado de San Luis, desde donde indicaron que el religioso continuará su recuperación fuera del ámbito hospitalario, bajo cuidados específicos.

El episodio de salud se había registrado el domingo 22, cuando el sacerdote fue asistido de urgencia y trasladado al centro de salud, donde permaneció internado bajo observación médica.

Desde la institución eclesiástica también señalaron que las actividades habituales del padre Benítez se verán reducidas de manera temporal, hasta que logre una recuperación completa.

La evolución favorable del cuadro fue destacada como un paso positivo, en un contexto que generó preocupación en la comunidad religiosa local, donde el sacerdote es una figura reconocida.