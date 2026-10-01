Amenaza de bomba en la UNSL: evacuaron el Rectorado durante la presentación de carreras

Una amenaza de bomba obligó a evacuar el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) durante la mañana del jueves, cuando se presentaba la oferta académica para 2027 ante estudiantes de los últimos años del secundario.

El aviso provocó la suspensión de las actividades que se desarrollaban en la casa de altos estudios, entre ellas la demostración de las propuestas de estudio para el año próximo. En ese momento, había alumnos de distintas escuelas de la provincia en el lugar.

Según el contenido publicado, una alumna encontró un mensaje en un baño y dio aviso a las autoridades. A partir de esa situación, se realizó la evacuación del personal y de quienes se encontraban en el edificio.

Hasta el momento, no se informaron detalles sobre el origen de la intimidación ni sobre otras medidas adoptadas. Los investigadores sospechan que el episodio no fue casual debido al movimiento inusual que había en la UNSL por la presentación de las carreras para 2027.