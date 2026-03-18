Amenaza desde Irán a Javier Milei: un diario iraní apuntó contra la Argentina en medio del conflicto en Medio Oriente

La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo con impacto en la Argentina. Un medio estatal iraní publicó una columna con duros cuestionamientos al presidente Javier Milei, luego de sus recientes declaraciones internacionales en las que calificó a Irán como “enemigo”.

El artículo apareció en la portada del diario Tehran Times, uno de los principales medios vinculados al gobierno de la República Islámica de Irán, y generó repercusiones por el tono del mensaje dirigido hacia la administración argentina.

Críticas directas al posicionamiento argentino

La columna, firmada por Saleh Abidi Maleki, titulada “Milei, ¿quo vadis?”, acusa al gobierno argentino de haberse convertido en un “instrumento” de Estados Unidos e Israel.

Según el texto, las declaraciones del mandatario argentino reflejan una alineación explícita con lo que denomina el “eje estadounidense-sionista”. Además, cuestiona la postura oficial argentina respecto al conflicto y sostiene que se promueve un clima de “iranofobia”.

En ese marco, el artículo también reaviva la controversia en torno al atentado a la AMIA, ocurrido en 1994 en la ciudad de Buenos Aires, poniendo en duda la responsabilidad atribuida a Irán, una postura que históricamente sostiene el gobierno iraní.

El contexto: declaraciones de Milei en Estados Unidos

Las críticas del medio iraní se produjeron luego de una exposición de Javier Milei en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, donde el Presidente reafirmó su posicionamiento internacional.

Durante su discurso, el mandatario fue contundente: calificó a Irán como “enemigo” y recordó los atentados terroristas en Argentina, tanto el de la AMIA como el de la Embajada de Israel en 1992.

“Nos han metido dos bombas… por lo tanto son nuestros enemigos”, expresó, al tiempo que ratificó la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel.

Escenario internacional y tensión diplomática

El episodio se enmarca en un contexto de creciente tensión global tras la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que reconfiguró el tablero geopolítico en la región.

Las declaraciones del mandatario argentino y la respuesta mediática desde Irán evidencian un endurecimiento del discurso diplomático, con posibles implicancias en las relaciones exteriores del país.

A su vez, el hecho adquiere mayor sensibilidad en la Argentina por el peso histórico de los atentados terroristas en territorio nacional y el reclamo de justicia que aún permanece vigente.