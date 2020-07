Amenazan entrar por la fuerza a Villa de Merlo “esta vez no vamos a ir pacíficamente”

“¿Matías como andas? Mi nombre es Carlos. Soy un vecino de Merlo, tengo mi domicilio en merlo, estoy ahora en Traslasierra, tengo mi casa en Merlo, yo vivo acá en las Chacras, hemos estado en las manifestaciones que tuvimos para abrir y para pedir un paso regulado para Merlo para poder ir a trabajar.

Acá la situación es la misma que pide la gente de Merlo, que pide para ir a trabajar y que pide no ser discriminada por el gobernador; lo mismo nos están haciendo a nosotros, entonces fíjense eso con Juan (Intendente Juan Alvarez Pinto, Merlo) porque acá nos estamos preparando para hacer otra marcha si hace falta, entonces que la gente de Merlo sepa que nosotros los vamos a apoyar, si ellos nos apoyan a nosotros, porque si ellos no pueden trabajar en 14 días por qué les entró un posible caso positivo nosotros vamos a entrar más de 700 personas, más de 500 personas, cómo lo quieran ver, ¡vamos a entrar y vamos a invadir Merlo!, y cuando lo vea el gobernador a eso va a parar todo Merlo entonces o nos juntamos todos unimos fuerzas contra el gobierno O no trabaja nadie Matias hacérselo saber a Juan hacérselo saber a la gente de Merlo porque acá nos estamos organizando y si nos organizamos, vos y todo el mundo sabe que un pueblo organizado es mucho más que un gobierno.

Y esta vez no vamos a ir pacíficamente, vamos a ir con palos, con piedras, vamos a ir a romper los huevos bien loco, porque acá nos estamos cagando de hambre, la estamos pasando mal, entonces la gente de Merlo tiene nuestro apoyo, pero hacerle saber a la gente de Merlo que nos apoyen, porque si no esto se va poner feo para todos.”