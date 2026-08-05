Amenazas con arma de fuego: tres demorados en un operativo policial en Villa Mercedes

Tres personas fueron demoradas durante la madrugada de este martes 4 de agosto en la ciudad de Villa Mercedes, luego de un operativo policial iniciado a partir de una denuncia por amenazas. Durante el procedimiento, además, los efectivos secuestraron un cortafierro y trasladaron a los involucrados a la Comisaría Seccional 40°, donde continuaron las actuaciones judiciales.

El hecho se registró cuando efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a un domicilio ubicado sobre calle Ministro Berrondo al 1000, tras recibir un llamado que alertaba que un hombre habría amenazado a una mujer con un arma de fuego.

A partir de las características aportadas por la denunciante, los uniformados desplegaron un rápido operativo que permitió localizar a un hombre de 40 años, quien caminaba junto a otro sujeto de 32 años en calle Landaburu al 2100.

Mientras los efectivos realizaban la identificación de ambos individuos, una joven de 19 años, hija de la denunciante, intentó agredir con un elemento metálico a uno de los hombres identificados. La situación fue controlada de inmediato por el personal policial, que logró reducirla sin que se registraran mayores incidentes.

Como resultado del procedimiento, los tres involucrados fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 40°, donde se llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

Durante las requisas realizadas por el personal policial, se procedió además al secuestro de un cortafierro de aproximadamente 30 centímetros, elemento que quedó a disposición de la investigación.