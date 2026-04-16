Amenazas de tiroteo en escuelas: investigan si la ola en varias provincias responde a un reto viral

Una seguidilla de pintadas con frases como “Mañana tiroteo” volvió a encender las alarmas en el sistema educativo argentino. Las amenazas derivaron en protocolos de seguridad, denuncias judiciales, custodia policial y, en algunos casos, suspensión preventiva de actividades. Aunque en varias jurisdicciones la hipótesis más repetida es la de un reto viral o una conducta de imitación, el antecedente del ataque de San Cristóbal cambió la forma en que el Estado y las escuelas están leyendo cada advertencia.

Un patrón que se repite

Hasta este jueves, los relevamientos periodísticos y oficiales coincidían en que el fenómeno ya había alcanzado a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego. Lo que todavía no está cerrado es el número exacto de establecimientos afectados: distintas coberturas hablan de al menos cinco provincias, otras amplían el mapa a siete jurisdicciones y varios medios registran nuevos episodios a medida que avanzan las horas.

En territorio bonaerense hubo mensajes en Villa Elisa y Avellaneda. En la Ciudad, los casos más visibles se siguieron en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y en el Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield. En el Pellegrini, el equipo de conducción documentó y removió los grafitis y reforzó los espacios de convivencia; en el otro colegio porteño, la evaluación del edificio obligó a interrumpir actividades hasta completar el operativo de seguridad.

Cómo reaccionaron las provincias

En Tucumán, las amenazas alcanzaron al Centro Educativo Franciscano San Francisco y al Colegio Guillermina Lestonne de Guzmán. Hubo custodia policial, controles preventivos y denuncias formales, mientras el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto 772/7 M.S., que refuerza la prevención, fija responsabilidades para directivos y familias y habilita sanciones administrativas y educativas ante hechos graves.

En Córdoba, el ministro Horacio Ferreyra confirmó que no se dispuso una suspensión general de clases y que las escuelas aplicaron el protocolo de notificación y denuncia. También sostuvo que, hasta la mañana del jueves, la provincia registraba nueve amenazas con mensajes muy similares en baños escolares, mientras se investigaba si hubo un desafío viral difundido entre estudiantes.

En Mendoza, las autoridades educativas reforzaron la presencia policial tras la amenaza detectada en la Escuela 4-143 El Algarrobal. La propia directora de Acompañamiento Escolar reconoció que se trata de una problemática emergente y que la provincia todavía está revisando cómo protocolizar de manera específica este tipo de episodios. En Neuquén, en tanto, hubo al menos dos focos recientes en la EPET N°1 y en el CPEM 71, donde aparecieron mensajes con fecha y hora y, en uno de los casos, se suspendió el turno tarde.

En Tierra del Fuego, la directora provincial de Nivel Secundario Marisa Arredondo informó que la provincia ya acumulaba ocho amenazas en lo que va de 2026 y habló de un efecto contagio posterior a lo ocurrido en Santa Fe. Según explicó, cada hallazgo obliga a dar aviso inmediato a Seguridad, informar a las familias y sostener acompañamiento institucional el mismo día que figura en el mensaje.

Qué hipótesis están bajo análisis

Por ahora no existe una confirmación oficial de que todas las amenazas respondan a una única coordinación. La hipótesis más repetida entre las jurisdicciones es la de un reto viral o una conducta de imitación: así la plantearon autoridades y medios nacionales, y así la expuso Ferreyra en Córdoba al señalar que los mensajes podrían estar circulando entre adolescentes a través de redes sociales.

Esa hipótesis convive con una advertencia más amplia del Estado. Un informe de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional, dependiente del Ministerio Público Fiscal, describió a la True Crime Community como una subcultura digital transnacional que glorifica ataques violentos, detectó siete causas locales con alta similitud y alertó sobre dinámicas de imitación que pueden disparar nuevas amenazas. En paralelo, la ministra Alejandra Monteoliva sostuvo que en el país ya se identificaron al menos 15 casos en los últimos dos años vinculados con este tipo de entornos violentos.

El antecedente que cambió la lectura oficial

La razón por la que cada amenaza se toma hoy con máxima seriedad está en el antecedente de San Cristóbal, en Santa Fe. El 30 de marzo, un adolescente de 15 años ingresó armado con una escopeta a una escuela de esa ciudad, mató a un alumno de 13 años y dejó heridos. Después del ataque, la provincia desplegó un operativo interministerial, suspendió las clases y la causa sumó una nueva detención mientras se profundizaba la pista de una red internacional.

En la reconstrucción oficial, la Nación descartó que aquel caso pudiera leerse sólo como un episodio de bullying o como un brote aislado, y lo ubicó en el marco de subculturas digitales violentas de alcance transnacional. Ese cambio de enfoque ayuda a explicar por qué hoy las pintadas en baños, los mensajes con fechas precisas y las publicaciones en redes disparan actuaciones judiciales y protocolos preventivos casi de inmediato.

San Luis y Villa Mercedes en foco

En San Luis el tema ya había entrado en agenda antes de la ola del 15 y 16 de abril. La agencia oficial provincial informó que, el 8 de abril, el Gobierno activó un abordaje interministerial en Villa Mercedes luego de una alerta remitida por Nación tras un barrido de redes sociales. La ministra Nancy Sosa señaló que las publicaciones mencionaban un posible tiroteo contra compañeros y docentes, y la investigación permitió identificar al estudiante vinculado al caso, que asistía a la Escuela N°431 Nelly Chenau de Vecino.

Para el contexto puntano, ese antecedente dejó expuesta una lógica preventiva que ya no se limita a amenazas presenciales: también incorpora monitoreo digital, articulación entre Seguridad, Educación y Salud y denuncia inmediata ante la Justicia. En otras palabras, la discusión nacional sobre violencia escolar ya tiene una traducción concreta en Villa Mercedes.