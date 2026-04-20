Amenazas de tiroteos en escuelas de San Luis: refuerzan protocolos de seguridad y las clases se desarrollan con normalidad

Este lunes, las escuelas de San Luis iniciaron las clases con normalidad tras la ola de amenazas de tiroteos registradas en establecimientos educativos de la provincia y de todo el país. Desde el Ministerio de Educación confirmaron que se activaron los protocolos previstos en el manual Guiarse para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

En los colegios privados se sumaron medidas adicionales a las dispuestas por el Gobierno provincial. Estas incluyen el refuerzo de personal en zonas comunes, la prohibición de ingreso de mochilas, carpetas y cartucheras de gran tamaño, y el acompañamiento de alumnos durante el ingreso y egreso.

Sol Vergés, presidenta del Consejo Diocesano de Educación Católica de San Luis (Codecsal) y directora del colegio Aleluya, detalló que el viernes se reunieron los directivos de los establecimientos que recibieron amenazas con fechas programadas para este lunes, martes o miércoles. Las escuelas afectadas fueron el San Luis Rey, María Auxiliadora, Santo Tomás de Aquino y Aleluya.

“Procedimos según el protocolo: llamamos a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), que nos acompañó durante toda la jornada del viernes y continúa hoy”, explicó Vergés.

En el colegio Aleluya implementaron el resguardo de celulares en las preceptorías, mayor presencia de personal en baños y espacios comunes —especialmente en recreos—, y acompañamiento preventivo con presencia policial en las inmediaciones.

Vergés enfatizó la importancia de dialogar con los estudiantes: “La medida principal es hablar con los chicos en términos de reflexión, para que entiendan que esto no es un chiste. Empieza a regir la nueva ley de imputabilidad a los 14 años. Por eso es importante hablar del uso responsable de la palabra y de los medios digitales”.

La referente hizo referencia a la “True Crime Community”, una subcultura digital que glorifica la violencia y las masacres escolares a través de retos virales. “Estamos pidiendo que cada persona de la escuela que tenga contacto con los chicos aborde este tema, que hable y concientice. Los directivos van pasando por las aulas y se invita a la reflexión permanente”, agregó.

En el colegio Santo Tomás de Aquino determinaron que los alumnos asistan sin mochilas, carpetas ni cartucheras grandes, con el objetivo de evitar el ingreso de objetos que puedan ocultar un arma.

La Escuela N° 13 “Profesor Roberto Moyano”, de Juana Koslay, adoptó medidas similares: ingreso solo con lapicera, lápiz, goma y hojas, y los alumnos deben ir al baño acompañados por un adulto.

El colegio El Causay reforzó los protocolos provinciales con capacitaciones para docentes y no docentes sobre manejo de crisis y formas de evacuación ante posibles situaciones con arma de fuego.

Además, el obispo monseñor Gabriel Barba envió un mensaje a las escuelas católicas que se viralizó entre el personal y los alumnos. En él, pidió estar atentos y promover el uso positivo de los medios digitales: ayudar, acompañar y no difundir mensajes que atenten contra la vida.

Desde el Ministerio de Educación reiteraron que todas las instituciones desarrollan sus actividades con normalidad bajo los protocolos activados.