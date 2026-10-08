Anabela Lucero inició una huelga de hambre y reclama atención médica

Anabela Lucero inició una huelga de hambre el martes 29 de septiembre, según informó este jueves su entorno a través del abogado Adriel Cabello. La protesta responde, de acuerdo con esa versión, a la falta de atención médica y al reclamo para que se concreten los estudios indicados por el cirujano que la evaluó.

Además, Lucero cuestiona que se le haya prohibido enviar notas directamente al juez. Según lo informado, sus comunicaciones deben pasar por la Dirección del establecimiento.

El traslado para realizarle estudios

El lunes, Lucero fue trasladada al Hospital “Ramón Carrillo” para realizarse un estudio gestionado por sus abogados, Adriel Cabello y Esteban Bustos. Sin embargo, el procedimiento no se llevó a cabo ese día.

Finalmente, el miércoles por la noche, alrededor de las 23, fue trasladada nuevamente para realizarle una resonancia magnética. Sus abogados y su entorno permanecen a la espera de los resultados.

La información fue difundida públicamente por El Diario de la República.