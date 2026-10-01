Anabela Lucero y sus abogados fueron denunciados por una infracción en la cárcel

Los abogados de la ex diputada Anabela Lucero fueron denunciados ante el Colegio de Abogados y Procuradores por un presunto incumplimiento de las normas de seguridad penitenciaria durante una visita legal.

La presentación fue realizada por la jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Karina Mantelli, quien entregó evidencias fílmicas a la entidad. Según el escrito, la irregularidad ocurrió el 16 de septiembre en la Cárcel de Mujeres.

Las cámaras de seguridad de la sala habrían registrado el momento en que Esteban Bustos y Adriel Cabello le entregaron de forma clandestina un teléfono celular a su clienta para que realizara repetidas llamadas.

La acción fue señalada como una infracción a los protocolos de seguridad vigentes y como un riesgo potencial para el proceso judicial en curso. La institución carcelaria sostuvo que las restricciones buscan preservar la paz institucional sin obstaculizar la labor jurídica.

Los abogados deben dejar sus teléfonos celulares guardados en un sobre entregado especialmente para ese fin. La denuncia indica que los letrados no cumplieron con ese procedimiento de ingreso.

Como sustento probatorio, el expediente incorporó un informe oficial detallado y los registros de video del área de visitas. El Colegio de Abogados cuenta con el material fílmico mencionado en la presentación.

La situación judicial de Anabela Lucero

Lucero cumple prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial Nº 1 desde el 24 de agosto pasado. El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamientos y destrucción de evidencia.

En marzo del año pasado también fue imputada por otros hechos de corrupción. La acusación la describe como jefa de una organización que habría desviado fondos públicos para beneficio personal, de terceras personas y para hacer campaña política.

En la causa también están involucrados el actual diputado Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel, Diego Torres y el empresario Christian Becher. Como Beltrán todavía no fue desaforado, la Justicia no puede avanzar contra él y permanece en libertad.

La situación de Torres, detenido bajo prórroga, debía definirse al final del día. La Fiscalía había solicitado para él la prisión preventiva.

Con información de: elchorrillero.com