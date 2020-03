Activaron el protocolo por un paciente de 40 años, que está internado y aislado. Presenta síntomas compatibles con la enfermedad. Estuvo de viaje en el norte de Italia.

Analizan un posible caso de coronavirus en Córdoba, donde un hombre de 40 años está internado y aislado desde la noche del lunes en un centro de salud de la capital provincial. Allí activaron el protocolo por síntomas compatibles con el COVID-19 y analizan sus muestras en el Instituto Malbrán de Buenos Aires, para determinar si está infectado o no. El paciente presenta síntomas de fiebre y gripe y estuvo de viaje en Europa, en lugares como el norte de Italia, donde se registra un brote de la enfermedad.

Por el momento hay un solo caso confirmado en el país. Se trata de un hombre de 43 años que estuvo de viaje por el norte de Italia y España que volvió el domingo a Buenos Aires, a través del aeropuerto de Ezeiza. A poco de llegar hizo una consulta médica por un cuadro de fiebre, tos y dolor de garganta. Se activaron los protocolos y desde el domingo estuvo internado y aislado en una clínica porteña en Recoleta, mientras que el martes por la noche lo trasladaron a otro centro de salud de la zona. Se encuentra aislado y bajo control.

El ministro de Salud de Córdoba Diego Cardozo dijo que el hombre “cumple con los requisitos para ser un paciente sospechoso” y que estuvo de viaje “por el norte de Italia, en una zona de libre circulación del virus”. Aclaró que “ningún análisis dio positivo por coronavirus” y explicó que esperan resultados de sus muestras en el Instituto Malbrán, especializado en infectología.

“Hasta el momento no está certificado el caso. Hasta que el Malbrán no nos dé el resultado no podemos confirmarlo”, dijo, y agregó que el paciente “evoluciona bien, no tiene apoyo de oxígeno y está compensado en sala común, aunque aislado”.

Indicó que “se activó el protocolo” ya que el paciente se encuentra “aislado en un centro médico, y se cumplen las normas de bioseguridad para entrar a verlo”, al hablar en una entrevista a Radio Mitre Córdoba. Dijo que la esposa y las dos hijas del hombre se encuentran aisladas en su domicilio, en cuarentena, y que son visitadas periódicamente por médicos para seguir su estado de salud.

En tanto que la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia Gabriela Barbás destacó que tienen armado “todo el circuito de los protocolos para actuar en estos casos” y que intensificaron los controles en el aeropuerto.

La semana pasada se había activado el protocolo con dos casos en Córdoba: uno en Río Tercero, que dio negativo, y otro en el valle de Punilla, por el que se esperan el resultado de análisis de muestras.