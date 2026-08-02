ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026: cuándo cobran jubilados, AUH, SUAF, AUE, PNC y desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales.
El cronograma incluye las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (SUAF), Prenatal, Maternidad, Asignaciones de Pago Único y la Prestación por Desempleo.
De esta manera, millones de beneficiarios ya pueden consultar cuándo tendrán acreditados sus haberes según la terminación de su documento.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
Los beneficiarios de todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
Asignaciones de Pago Único
Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán para todas las terminaciones de documento entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI percibirán el beneficio entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Quiénes cobran primero en agosto
El cronograma comenzará el 10 de agosto, jornada en la que percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo con DNI terminado en 0, junto con los titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas correspondientes a esa terminación de documento.
Con la publicación del calendario, ANSES permitió que los beneficiarios puedan organizar con anticipación el cobro de sus prestaciones durante todo el mes de agosto.