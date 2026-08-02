ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026: cuándo cobran jubilados, AUH, SUAF, AUE, PNC y desempleo

El organismo oficializó las fechas de cobro para todas las prestaciones sociales según la terminación del DNI

PorRedacción Villa Mercedes Info

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales.

El cronograma incluye las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (SUAF), Prenatal, Maternidad, Asignaciones de Pago Único y la Prestación por Desempleo.

De esta manera, millones de beneficiarios ya pueden consultar cuándo tendrán acreditados sus haberes según la terminación de su documento.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignación por Maternidad

Los beneficiarios de todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán para todas las terminaciones de documento entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI percibirán el beneficio entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Quiénes cobran primero en agosto

El cronograma comenzará el 10 de agosto, jornada en la que percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo con DNI terminado en 0, junto con los titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas correspondientes a esa terminación de documento.

Con la publicación del calendario, ANSES permitió que los beneficiarios puedan organizar con anticipación el cobro de sus prestaciones durante todo el mes de agosto.

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Staff de Villa Mercedes Info:
Fabián Nuñez, Nora Viñales, César Albarracín, Miriam Martín, Franco Alcaraz, Daniel Arce, Natalia Alaniz, Mariangela Santilli