ANSES inicia los pagos de mayo 2026: cronograma completo, aumento y bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. El cronograma comenzará el próximo lunes 11 de mayo e incluirá el pago de haberes actualizados, además del bono extraordinario destinado a sectores específicos.

El incremento de este mes será del 3,38%, aplicado según la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondiente al mes de marzo.

Además, el Gobierno nacional mantendrá el bono de refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos.

Quiénes cobrarán el bono de ANSES en mayo

Según informó el organismo, el refuerzo económico será otorgado de manera automática y sin necesidad de realizar trámites a:

Jubilados del sistema contributivo general

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez

El bono completo será percibido por quienes cobran la jubilación mínima.

En tanto, quienes superen ingresos por $463.174,10 quedarán excluidos del beneficio adicional, ya que ese monto fue fijado como tope para acceder al refuerzo.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único

(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de documento: del 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo