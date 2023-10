Ante la disparada del dólar, los bancos le pidieron US$125 millones al BCRA para alimentar las cajas este martes

En medio de la fuerte suba de los dólares, en especial el blue, las entidades financieras solicitaron US$ 125 millones al Banco Central para cubrirse ante una eventual demanda inusual de billetes durante este martes.

“Cualquiera que gane, ojalá que sea en primera vuelta”, posteó el ex ministro de Finanzas de Macri, Luis ´Toto´ Caputo, en referencia a la incertidumbre que podría provocar en el mercado una hipotética segunda vuelta.

La perspectiva probable de un triunfo de Javier Milei en primera vuelta, más su temeraria recomendación de no renovar los plazos fijos en pesos, provocó una suba de $65 del blue, a $945 para la venta, según el sitio Dolarhoy.com.

Según informó El Cronista, en el segmento blue llegó a pedirse hasta $970 por dólar. Este fue el precio de cierre informal mayorista, de los cinco grandes corredores de cambios, que son los que pasan el valor a las cientos de cuevas, que por la volatilidad, no vendían a menos de $1000, cuando la gente les pedía a $945.

La gente pedía ese precio porque era el que aparecía en los portales, y que no era el precio ni al que compraban los dólares, ya que pagaban $960 y vendían a $1005.

El blue es ahora un mercado intervenido, con manos amigas que salieron a frenarlo, para evitar que pasara durante la mañana los 1.000 pesos.

Ofrecieron US$ 2 millones a $910, luego otros US$ 2 millones a $920, y por último otros US$ 2 millones a 930 pesos. En total, fueron US$ 6 millones de intervención de las manos amigas que no tuvieron el efecto de antes.

El otro dato significativo de la jornada fue que las entidades financieras solicitaron al BCRA envío de dólares billete para atender sus necesidades de caja en dólares.

Por este lunes, fueron US$ 4 millones y US$ 124,8 millones para este martes, la cifra diaria más alta del año. En total, los bancos tienen en sus bóvedas US$ 4500 millones para reponer stocks ante hipotéticos retiros de depósitos.

Fuentes de los bancos ratificaron que el sistema financiero está sólido, con US$ 15.000 millones de depósitos privados, según la última cifra del BCRA, al 4 de octubre último.

Tras la crisis del 2001, el Central cambió las reglas y los bancos sólo pueden prestarle dólares a exportadores que tengan ingresos en moneda dura, por lo que tienen un excedente de billetes, al punto que pagan apenas 0,24% anual por un plazo fijo en dólares, según el promedio que realiza el propio BCRA.

