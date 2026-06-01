Anuncian dos jornadas con abundante nubosidad, niebla y temperaturas de hasta 18°C

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis informó que durante este lunes 1 y martes 2 de junio se mantendrán las condiciones de tiempo estable a levemente inestable, con abundante nubosidad, presencia de nieblas matinales y temperaturas moderadas en gran parte del territorio provincial.

De acuerdo con el reporte oficial, este lunes se espera una jornada algo inestable, caracterizada por un aumento de la nubosidad y un leve ascenso de las temperaturas mínimas.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con posibles neblinas y bancos de niebla en las regiones centro y sur de la provincia. Además, no se descartan lloviznas aisladas, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C de mínima y los 18°C de máxima, mientras que el viento predominante será variable del cuadrante este y noreste, con intensidades entre 12 y 28 km/h y algunas ráfagas de mayor intensidad.

Cómo estará el tiempo el martes

Para el martes 2 de junio, la REM San Luis anticipa la continuidad de la nubosidad generalizada y de los fenómenos de reducción de visibilidad durante las primeras horas del día.

Se prevén nuevamente bancos de niebla y neblinas matinales, mientras que el cielo evolucionará desde mayormente nublado, con baja probabilidad de lloviznas durante la mañana, hacia condiciones de parcialmente cubierto en gran parte de la provincia.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con valores promedio de 10°C de mínima y 18°C de máxima.

En cuanto al viento, será predominante del sector norte, con intensidad leve a moderada entre 12 y 28 km/h, acompañado por ráfagas en sectores del centro y norte provincial.

Panorama para San Luis

El comienzo de la semana estará marcado por condiciones típicas de otoño avanzado en San Luis, con alta humedad, nubosidad persistente y visibilidad reducida en algunos sectores durante las primeras horas del día. Por ello, se recomienda circular con precaución en rutas y caminos donde puedan registrarse bancos de niebla.