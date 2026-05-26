Anuncian jornadas frías, ventosas y con buen tiempo para este martes y miércoles

La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis informó que este martes 26 y miércoles 27 de mayo se mantendrán las buenas condiciones de tiempo en gran parte de la provincia, aunque con mañanas frías, presencia de viento y algunas ráfagas intensas en sectores del norte provincial.

De acuerdo al reporte oficial, para este martes se espera una jornada con cielo mayormente despejado y algunos intervalos de nubosidad alta durante el día. Las temperaturas mínimas promediarán los 2°C, con probabilidad de heladas aisladas en distintos puntos del territorio provincial.

En tanto, las máximas rondarán los 20°C, generando una amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.

Desde la REM San Luis indicaron además que el viento será predominante del sector norte, con intensidad leve a moderada, aunque podrían registrarse ráfagas más intensas especialmente en la región noroeste.

Para el miércoles 27 de mayo continuará el buen tiempo en líneas generales, aunque el cielo se presentará entre mayormente nublado y parcialmente nublado.

Las temperaturas mínimas ascenderán levemente y se ubicarán en torno a los 5°C, mientras que las máximas se mantendrán templadas para la época.

El informe meteorológico anticipa también que el viento norte seguirá presente con velocidades de entre 12 y 38 km/h, acompañado por ráfagas muy fuertes en la mitad norte de la provincia de San Luis.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante el descenso térmico durante las primeras horas del día y mantenerse informados a través de los reportes oficiales de la red meteorológica provincial.