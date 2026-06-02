Anuncian jornadas nubladas, inestables y con probabilidad de lluvias para hoy martes y miércoles

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis informó que durante este martes y miércoles se registrarán condiciones de tiempo mayormente nublado, con probabilidades de precipitaciones en distintos sectores de la provincia y temperaturas moderadas.

La previsión indica que las próximas 48 horas estarán marcadas por la presencia de abundante nubosidad, condiciones de inestabilidad y vientos de intensidad variable, especialmente en las regiones centro, norte y noroeste del territorio provincial.

Martes con cielo mayormente nublado y posibles lloviznas

Para este martes, la REM San Luis prevé una jornada con escaso cambio en las temperaturas respecto de días anteriores.

El cielo se presentará entre parcial y mayormente nublado en toda la provincia, con baja probabilidad de lloviznas o lluvias dispersas, principalmente durante la mañana en las regiones centro y norte.

Las temperaturas promedio provinciales oscilarán entre los 12°C de mínima y los 17°C de máxima.

En cuanto al viento, soplará del cuadrante norte con intensidad leve a regular, entre 12 y 38 km/h, aunque podrían registrarse ráfagas fuertes cercanas a los 60 km/h en el noroeste provincial.

Miércoles gris, inestable y con lluvias en sectores de la provincia

Para el miércoles, el organismo provincial anticipa una jornada caracterizada por condiciones más inestables.

El cielo permanecerá mayormente nublado y se esperan precipitaciones, especialmente en las regiones centro y norte de San Luis.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con valores promedio de 11°C de mínima y 18°C de máxima.

El viento comenzará soplando desde el noreste con velocidades de entre 12 y 28 km/h, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en el noroeste provincial.

Hacia la tarde, se espera una disminución gradual de la intensidad del viento y una rotación al sector sudeste.

Continúa el tiempo húmedo en la provincia

De acuerdo con el informe de la Red de Estaciones Meteorológicas, las condiciones atmosféricas favorecerán jornadas con predominio de nubosidad y ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas del día.

Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán en el centro y norte provincial, por lo que se recomienda a los habitantes mantenerse informados a través de los reportes oficiales actualizados.