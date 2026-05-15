Anuncian lluvias, fuertes ráfagas y posible nieve para el fin de semana

La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis informó que la provincia tendrá un cambio marcado en las condiciones del tiempo durante el fin de semana, con descenso de temperaturas, lluvias, viento intenso y posibles nevadas en zonas serranas.

De acuerdo al pronóstico oficial, este viernes 15 de mayo continuará el buen tiempo, aunque con incremento progresivo de la nubosidad hacia el transcurso de la jornada. Las temperaturas mínimas rondarán los 4°C y las máximas alcanzarán cerca de 20°C en promedio.

Además, el viento soplará desde el sector norte con velocidades entre 12 y 38 km/h, mientras que en el norte provincial podrían registrarse ráfagas cercanas a los 60 km/h. Hacia la tarde-noche disminuirá la intensidad y rotará al sector sureste. También existe una baja probabilidad de lluvias aisladas en el sur provincial.

El sábado llegará el cambio más fuerte del tiempo

Según detalló la REM San Luis, el sábado 16 se presentará como una jornada inestable, ventosa y con un marcado descenso térmico en todo el territorio provincial.

El cielo estará mayormente nublado y se esperan precipitaciones en gran parte de la provincia. En las zonas serranas podrían registrarse episodios de nieve o aguanieve, un fenómeno que suele generar atención en sectores turísticos y caminos de altura.

Las temperaturas oscilarán entre 1°C y 12°C, mientras que el viento del sector sur tendrá intensidad moderada a regular, con ráfagas muy fuertes que podrían alcanzar los 70 km/h en la región norte de San Luis.

Domingo con heladas y temperaturas bajo cero

Para el domingo 17 de mayo, el organismo anticipó una mañana muy fría y una tarde fresca, con disminución paulatina de la nubosidad hasta finalizar el día con cielo despejado.

Las temperaturas mínimas promediarán los -2°C, con posibilidad de heladas generalizadas en distintos puntos de la provincia. En tanto, las máximas llegarán a los 13°C.

El viento será leve y de direcciones variables, generando condiciones más estables, aunque persistirá el ambiente frío típico de la temporada otoñal.

La situación meteorológica será seguida de cerca debido al impacto que podrían tener las ráfagas intensas y las bajas temperaturas en rutas, actividades rurales y circulación en zonas serranas.