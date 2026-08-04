Apareció con vida Darío Cuello: fue encontrado desorientado en el barrio donde reside

Darío Cuello, el joven de 28 años que era intensamente buscado desde el viernes en Tilisarao y zonas aledañas, apareció con vida este martes. Según la información preliminar, fue encontrado por una vecina en el mismo barrio donde reside y presentaba un estado de confusión, por lo que debió ser trasladado al hospital local.

La confirmación fue brindada por el Procurador General de la Provincia de San Luis, Dr. Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, quien señaló que minutos antes había mantenido una comunicación con el fiscal a cargo de la investigación, Dr. Marcelo Saldaño.

“Es una muy buena noticia. El fiscal de la causa me confirmó que habría aparecido con vida”, expresó el funcionario judicial durante una comunicación radial.

Fue encontrado por una vecina

De acuerdo con la información transmitida inicialmente por el fiscal, Darío Cuello fue localizado por una vecina en el mismo barrio donde vive.

El joven se encontraba en un aparente estado de confusión, situación que motivó su inmediato traslado al Hospital de Tilisarao, donde comenzó a recibir atención médica.

“Lo que alcanzó a decirme el fiscal es que lo había encontrado una vecina en el mismo barrio donde él vive, en un estado de confusión y demás”, explicó Cadelago Filippi.

El Procurador aclaró que, al momento de confirmar la aparición, todavía no contaba con información detallada sobre las circunstancias en las que el joven había sido encontrado.

El fiscal Marcelo Saldaño se dirigía hacia Tilisarao para tomar contacto directo con el procedimiento, interiorizarse sobre el estado de salud de Cuello y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Un operativo por tierra, agua y aire

La aparición de Darío Cuello se produjo después de un amplio operativo de búsqueda desplegado en distintos sectores de Tilisarao y áreas rurales cercanas.

El Procurador General contó que durante la mañana había recorrido personalmente los lugares donde se realizaban los rastrillajes y destacó el trabajo coordinado de las instituciones participantes.

Según detalló, más de 60 personas formaron parte del operativo, que incluyó la utilización de drones, buzos, aeronaves y diferentes recursos técnicos y humanos.

“Realmente hubo un gran despliegue. Fueron más de 60 personas las que participaron y se pusieron todo tipo de recursos a disposición de la búsqueda”, remarcó.

También reconoció el trabajo desarrollado por la Policía de San Luis, los distintos cuerpos de Bomberos y los voluntarios que se acercaron para colaborar.

Continúa la investigación

Cuello era buscado desde el viernes, cuando salió de su vivienda en bicicleta y no regresó. Su desaparición había generado preocupación entre familiares, vecinos y habitantes de toda la región.

Durante la investigación, la Justicia ordenó diferentes medidas, entre ellas allanamientos y rastrillajes en campos, caminos rurales, cursos de agua y sectores próximos a la localidad.

Tras su aparición con vida, las autoridades deberán establecer dónde permaneció durante los días en los que estuvo desaparecido y determinar las circunstancias que rodearon el episodio.

Por el momento, la prioridad está centrada en la atención médica del joven y en obtener información precisa sobre su estado general.