Apareció Esmeralda: encontraron a la nena de 2 años que era intensamente buscada en Córdoba

La pequeña Esmeralda, de tan solo 2 años, fue encontrada con vida luego de un amplio operativo de búsqueda que había generado fuerte preocupación en Córdoba. La desaparición había activado un importante despliegue policial y la difusión del caso en todo el país.

Según informaron fuentes oficiales, la menor fue localizada tras varias horas de rastrillajes en la zona donde había sido vista por última vez. Su hallazgo llevó alivio tanto a su familia como a la comunidad, que seguía de cerca la evolución del caso.

El operativo fue coordinado por efectivos de la Policía de Córdoba, con la participación de distintas áreas de seguridad y apoyo logístico. Durante la búsqueda se implementaron recorridos en zonas rurales y urbanas, además de la colaboración de vecinos.

De acuerdo a la información preliminar, la niña se encontraba en buen estado de salud al momento de ser encontrada, aunque fue asistida por personal médico como medida preventiva.

El caso había tomado relevancia nacional debido a la corta edad de la menor y a la incertidumbre que rodeaba su desaparición. La rápida intervención de las autoridades y la difusión del alerta fueron claves para dar con su paradero.

Las circunstancias exactas en las que la niña se extravió o fue apartada de su entorno aún son materia de investigación. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades si las hubiera.