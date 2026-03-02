Apertura de sesiones 2026: Javier Milei prometió 90 reformas estructurales y lanzó duras críticas al kirchnerismo

El presidente Javier Milei inauguró el período de sesiones ordinarias 2026 en el Congreso de la Nación Argentina con un discurso de casi dos horas marcado por fuertes cuestionamientos al kirchnerismo, anuncios de reformas estructurales y un llamado a profundizar el rumbo económico. El mandatario aseguró que impulsará 90 reformas durante el año y reivindicó el concepto de “la moral como política de Estado” como eje de su gestión.

Desde el recinto de la Asamblea Legislativa, el jefe de Estado sostuvo que 2026 será “el año de la grandeza argentina” y pidió respaldo parlamentario para avanzar con el paquete de transformaciones. “Nosotros haremos nuestra parte, ustedes deberán hacer la suya”, expresó ante diputados y senadores.

Durante su intervención, Milei volvió a confrontar con el kirchnerismo, a cuyos representantes calificó de “corruptos” y “ladrones”, en uno de los tramos más tensos del mensaje. También apuntó contra sectores del empresariado argentino, a los que acusó de haber sido “socios del modelo prebendario”.

En materia económica, defendió el plan de estabilización y afirmó que el éxito “no se mide en meses, sino en décadas”. Sostuvo que la reducción del tamaño del Estado es condición necesaria para combatir la corrupción y reiteró que su administración continuará con privatizaciones y desregulaciones.

Entre los anuncios más relevantes, ratificó la intención de privatizar la red ferroviaria y proyectó que el complejo energético podría generar exportaciones por 50 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Además, reafirmó que su prioridad es “argentinos produciendo” y no un sistema basado en subsidios permanentes.

El Presidente también hizo referencia al escenario internacional y destacó la relación con el exmandatario estadounidense Donald Trump, a quien mencionó como aliado estratégico en el plano ideológico y geopolítico.

En el tramo final, Milei retomó el lema que había anticipado en redes sociales horas antes del acto: “La moral como política de Estado”, centrada —según explicó— en la defensa del derecho a la vida, la propiedad privada y la libertad individual.

La apertura de sesiones ordinarias marca el inicio formal del año legislativo y define la hoja de ruta política del Ejecutivo. En este caso, el mensaje dejó en claro que el Gobierno buscará acelerar el proceso de reformas estructurales, en un contexto de estabilización financiera y con un escenario político que el oficialismo considera favorable tras las leyes aprobadas en 2025.

📌 Frases del discurso en el Congreso:

• “Este será el año de la grandeza argentina, nosotros haremos nuestra parte, ustedes deberán hacer la suya”.

• “No le pedimos el voto a la gente para que nos dé el poder, sino para devolvérselo a ellos”.

• “Mientras ustedes redactan regulaciones, nosotros creamos riqueza”.

• “Vamos a privatizar la red de ferrocarriles”.

• “El complejo energético del país estará exportando 50 mil millones de dólares en 5 años”.

• “Quiero argentinos produciendo, no parásitos”.

• “La única forma de terminar con la corrupción en el Estado es reducirlo”.

• “La moral como política de Estado: derecho a la vida y propiedad como prioridad”.

• “Los niños son una prioridad absoluta de este gobierno”.

• “La malaria se terminó, la sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado”.

• “El éxito de un plan de estabilización se mide en meses o años, pero la Argentina necesita décadas”.

• “El político que roba y cobra coimas es un traidor a la Patria…”.

• “Restringir la libertad y robar está mal”.

• “Milei celebró la aprobación de la reforma laboral…”. (referencia a logros legislativos en su discurso)