ARCA habilitó una opción para impugnar la recategorización de oficio del monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó una herramienta para que los contribuyentes puedan manifestar su disconformidad frente a la reciente recategorización de oficio del monotributo. La medida surge tras la polémica generada por los cambios automáticos en las categorías fiscales de numerosos monotributistas.

La nueva función ya se encuentra disponible dentro del link correspondiente al Monotributo en el portal oficial del organismo y podrá utilizarse hasta el 16 de marzo inclusive.

Cómo funciona la nueva opción

Según informó ARCA, esta herramienta reemplaza el mecanismo tradicional de descargo. De esta manera, queda sin efecto el plazo anterior de 15 días desde la notificación para presentar objeciones formales.

Ahora, el contribuyente puede manifestar su desacuerdo directamente desde el sistema. A partir de esa acción, será el propio organismo el que realizará una nueva fiscalización para determinar si corresponde mantener o modificar la categoría asignada.

Contexto de la medida

La recategorización de oficio generó inquietud entre pequeños contribuyentes de todo el país, ya que implica cambios en el monto mensual a abonar y posibles ajustes retroactivos.

El Monotributo es un régimen simplificado clave para trabajadores independientes, comerciantes y profesionales. Por eso, cualquier modificación automática impacta de forma directa en su estructura de costos.

Con esta nueva instancia, ARCA busca canalizar los reclamos dentro del sistema y revisar cada caso de manera individual antes de adoptar una resolución definitiva.