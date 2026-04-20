ARCA redefine el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias: nuevas pautas para contribuyentes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció nuevas disposiciones dentro del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de mejorar la operatoria y brindar mayor claridad a los contribuyentes alcanzados por este sistema.

La medida introduce ajustes técnicos que impactan en la forma en que se determinan las obligaciones fiscales, especialmente para quienes se encuentran dentro de esquemas simplificados. Desde el organismo señalaron que los cambios apuntan a ordenar criterios y reducir inconsistencias en las declaraciones.

Qué cambia en el régimen simplificado

Las nuevas pautas definidas por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incluyen precisiones sobre la liquidación del tributo, la categorización de contribuyentes y la actualización de parámetros que se utilizan para determinar el impuesto.

Entre los puntos más relevantes:

Se establecen criterios más claros para la determinación de ingresos alcanzados

Se ajustan parámetros vinculados a deducciones y escalas

Se busca mejorar la consistencia en la presentación de declaraciones juradas

Estos cambios impactan principalmente en contribuyentes que utilizan el régimen simplificado como alternativa al esquema general, facilitando su cumplimiento fiscal.

Contexto: reformas fiscales y simplificación tributaria

La decisión se enmarca en una serie de modificaciones impulsadas en el sistema tributario argentino, orientadas a simplificar procesos y reducir la carga administrativa.

El Impuesto a las Ganancias es uno de los tributos más relevantes dentro del esquema impositivo nacional, y su régimen simplificado apunta a facilitar el cumplimiento para determinados perfiles de contribuyentes, especialmente trabajadores independientes y pequeños contribuyentes.

Impacto y próximos pasos

Desde el organismo indicaron que las nuevas pautas ya se encuentran vigentes y deberán ser consideradas en las próximas presentaciones fiscales.

Especialistas recomiendan a los contribuyentes revisar su situación particular y, en caso de dudas, consultar con asesores contables para evitar errores en la liquidación del impuesto.