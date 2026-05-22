Argentina oficializó su salida definitiva de la OMS tras la aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud

La Asamblea Mundial de la Salud confirmó este viernes la salida definitiva de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una decisión adoptada por consenso y de manera unánime. Según se informó oficialmente, la medida tiene efecto legal inmediato y retroactivo al 17 de marzo de 2026.

La resolución representa el cierre formal del proceso iniciado por el Gobierno nacional durante 2025 y consolida la postura impulsada por el presidente Javier Milei, quien había manifestado públicamente sus diferencias con el funcionamiento y las políticas del organismo internacional.

Desde el oficialismo señalaron que la ratificación de la salida “culmina el proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente” y remarcaron que la decisión posee plena validez jurídica en el plano internacional.

El anuncio fue difundido a través de un comunicado publicado en la red social X por el canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que la Argentina cuenta con capacidad sanitaria y técnica suficiente para sostener políticas de salud pública sin depender de la estructura de la OMS.

“Argentina posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población”, expresó el funcionario en el mensaje oficial.

El Gobierno aseguró que continuará la cooperación internacional

Desde la administración nacional aclararon que la desvinculación de la OMS no implica un aislamiento sanitario del país, sino una redefinición de los mecanismos de cooperación internacional.

En ese marco, el Ejecutivo indicó que la Argentina mantendrá relaciones bilaterales y multilaterales en materia sanitaria, aunque bajo nuevos criterios basados en “evidencia científica, cooperación técnica y respeto por la soberanía de los Estados”.

La salida de la OMS había comenzado a gestarse tras diversos cuestionamientos del Gobierno argentino a las políticas sanitarias internacionales implementadas durante la pandemia de COVID-19 y al rol de los organismos multilaterales en la toma de decisiones globales.

Reconocimiento a Cancillería y aliados diplomáticos

En el tramo final del comunicado, Pablo Quirno destacó el trabajo coordinado entre la Cancillería Argentina y el Ministerio de Salud de la Nación, además del respaldo diplomático recibido por parte de distintos países durante el proceso.

“Quiero reconocer el trabajo coordinado entre la Cancillería y el Ministerio de Salud y agradecer especialmente a los países que nos apoyaron desde el principio, reconociendo la potestad soberana de la República Argentina”, concluyó el canciller.

La decisión posiciona a la Argentina en un escenario inédito dentro del sistema sanitario internacional y abre una nueva etapa en la política exterior y sanitaria del país.