Argentina será sede del Congreso internacional del Gas Licuado con líderes de más de 20 países

Buenos Aires será sede del 39° Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), que se realizará del 24 al 26 de marzo en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de líderes del sector energético provenientes de más de 20 países.

El encuentro reunirá a unos 2.000 participantes, entre empresarios, autoridades gubernamentales, técnicos, especialistas y referentes de la industria, en lo que se considera el evento más importante del sector del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en América Latina.

El impacto de los conflictos internacionales en el mercado energético

Durante las tres jornadas del Congreso se analizará el impacto de los conflictos internacionales en el mercado de hidrocarburos, incluyendo el escenario geopolítico en Medio Oriente y la intervención estadounidense en Venezuela, uno de los principales productores de gas natural de América Latina.

Los especialistas debatirán además el nuevo mapa energético global y cómo estos factores influyen en la producción, la logística y los precios del gas en los mercados regionales.

Otro eje central será el análisis de los desafíos y oportunidades del mercado del GLP, con foco en aspectos técnico-operativos, regulatorios y comerciales, así como en la innovación tecnológica y el rol del gas licuado en los procesos de transición energética.

Feria del GLP y espacio para negocios internacionales

En paralelo al Congreso se desarrollará la Feria del GLP, un espacio destinado a fortalecer los vínculos comerciales dentro de la industria energética.

La exposición contará con más de 70 empresas expositoras, entre fabricantes de equipos, proveedores tecnológicos y prestadores de servicios especializados, consolidándose como una plataforma clave para el intercambio empresarial y la generación de nuevos negocios.

La realización del evento en Argentina marca además el regreso del Congreso al país, ya que la última edición realizada en territorio argentino fue en 2017, lo que vuelve a posicionar al país dentro del debate regional sobre el futuro del mercado del gas.

Argentina y el rol estratégico del GLP

El Gas Licuado de Petróleo es el segundo combustible más utilizado en Argentina, después del gas natural. Según el Censo 2022, más del 46% de la población —alrededor de 20 millones de personas— utiliza garrafas de GLP para cocinar o calefaccionarse.

Su presencia es aún más marcada en algunas provincias del norte del país. En Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa y La Rioja, cerca del 80% de la población depende de este combustible para su vida cotidiana.

A pesar de la alta demanda interna, el país registra un superávit de producción de GLP de aproximadamente 2,7 millones de toneladas anuales, producto de la separación de líquidos del gas natural y de la refinación del petróleo.

El crecimiento de Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo, proyecta además un aumento en la disponibilidad de este recurso, considerado estratégico para el abastecimiento energético y la exportación.