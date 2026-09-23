Argentina y Estados Unidos anunciaron el Corredor Andes-Atlántico para impulsar inversiones en infraestructura

Argentina y Estados Unidos anunciaron el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa de cooperación destinada a facilitar inversiones en infraestructura económica. El planteo contempla la participación de empresas y fuentes de financiamiento estadounidenses.

El corredor apunta a promover proyectos vinculados con el transporte, la energía, la minería y la infraestructura digital. La intención es mejorar las condiciones para desarrollar obras de largo plazo y conectar actividades productivas con redes logísticas y de servicios.

Por el momento, la información difundida no permite precisar qué obras integrarían la iniciativa, por dónde pasaría el corredor ni qué montos de inversión estarían comprometidos. El anuncio expresa una propuesta de cooperación e inversión, cuya ejecución dependerá de la definición de proyectos y acuerdos concretos.