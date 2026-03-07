Argentina y Medio Oriente: qué riesgos enfrenta el país por su alineamiento con Washington en el conflicto

Buenos Aires. En medio de la creciente tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente, especialistas en política internacional advirtieron que el fuerte alineamiento de Argentina con Estados Unidos podría implicar riesgos geopolíticos y diplomáticos si el escenario bélico se prolonga o se amplía en la región.

Según explicó el analista internacional Juan Negri, la estrategia del gobierno argentino de respaldar abiertamente a Washington en su disputa con Irán y otros actores del conflicto podría colocar al país en una posición delicada en el tablero global.

Un posicionamiento claro en el escenario internacional

De acuerdo con el especialista, el alineamiento del gobierno encabezado por Javier Milei con Estados Unidos es evidente y forma parte de una visión geopolítica más amplia sobre el orden mundial.

En ese marco, desde la Casa Rosada se interpreta que el escenario internacional está marcado por una disputa estratégica entre Estados Unidos y China, lo que configura una lógica de alianzas basada en bloques de “amigos y enemigos”.

Bajo ese esquema, Argentina se ubicaría dentro del bloque occidental, con una política exterior claramente orientada hacia Washington y sus aliados.

Los riesgos de una “lealtad total”

Negri señaló que este posicionamiento puede tener beneficios diplomáticos o económicos en el corto plazo, pero también conlleva riesgos si el conflicto internacional se intensifica o cambia de rumbo.

“Te coloca en un lugar incómodo porque pasás a involucrarte en conflictos que no tendrías por qué protagonizar”, explicó el analista al referirse a la posibilidad de que el país quede expuesto a tensiones internacionales que exceden su propio interés estratégico.

En ese sentido, advirtió que si Irán no resulta debilitado en la actual escalada militar, el alineamiento argentino podría generar costos políticos o diplomáticos en el futuro.

Impacto potencial en la economía

Más allá del plano diplomático, el conflicto en Medio Oriente también podría tener consecuencias económicas para Argentina.

Especialistas señalan que una eventual interrupción en rutas estratégicas de energía —como el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial— podría elevar los precios internacionales del crudo.

Ese escenario tendría un doble efecto: por un lado, podría beneficiar las exportaciones energéticas vinculadas a Vaca Muerta, pero al mismo tiempo encarecer los combustibles y presionar sobre la inflación doméstica.

Un escenario internacional cada vez más complejo

La discusión sobre la política exterior argentina se produce en un contexto global de creciente tensión, con enfrentamientos y amenazas entre Estados Unidos, Israel e Irán, que mantienen en alerta a la comunidad internacional.

Frente a ese panorama, analistas sostienen que el desafío para Argentina será equilibrar sus alianzas estratégicas sin quedar atrapada en conflictos que se desarrollan fuera de su región.