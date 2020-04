Ariel Dotti: “Veníamos de un retroceso y esto ahora nos fulmina”

A la recesión del último tiempo ahora se suma el impacto del avance del coronavirus y el posterior aislamiento que trajo consigo.

El presidente de la Cámara de Industria de Villa Mercedes, Ariel Dotti dio un panorama de la situación actual de las empresas y marcó una “fuerte preocupación” por aquellas que no están pudiendo trabajar.

“Hay demandas que se han frenado porque hay actividades suspendidas por lo cual nos encontramos con líneas paradas”, sostuvo el dirigente.

“La industria alimenticia se encuentra trabajando con algunas excepciones porque hay varios rubros inactivos”, indicó el dirigente y señaló que el sector “siente el impacto”.

“Nuestra cadena conformada por comercios, pymes, y empresas de servicio y mantenimiento se han visto muy afectadas”, evaluó.

Dotti consideró que “en los próximos meses la recesión será muy marcada, por lo cual hay una gran preocupación”.

“Veníamos de un retroceso y esto ahora nos fulmina. Se vendrán meses muy complejos, ahora la gente cobra los sueldos de marzo porque el nivel de actividad medianamente se mantenía. De ahora en más los comercios tienen que afrontar una serie de gastos fijos en medio de una situación que será compleja”, sostuvo.

El dirigente dijo que mantienen contacto con el Gobierno provincial que “facilita herramientas y está aceitando mecanismos a las industrias”.

“Necesitamos que la rueda de a poco empiece a girar sin descuidar la salud de la población. Es fundamental controlar la circulación para evitar un escenario mucho más crítico”, expresó.

Por el momento no activarán ningún pedido especial al Gobierno provincial. “Lo que anunció el Gobierno nacional, luego de los inconvenientes que hubo, hay que ponerlo en práctica”, dijo.

“Por el momento no ha sido ágil el trámite, las empresas quieren tomar créditos pero no les resultó sencillo porque no está aceitado el circuito. Ya hemos planteado el problema”, finalizó.

F: El Chorrillero