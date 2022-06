Arrancan los Juegos Deportivos Provinciales San Luis 2022

Este jueves por la tarde, el estadio Arena del parque La Pedrera, en Villa Mercedes, fue el escenario para el lanzamiento oficial de los Juegos Deportivos Provinciales San Luis 2022, que contó con la participación de delegaciones de diversos puntos del interior, contándose además con la presencia de un invitado especial, el consagrado exarquero Ubaldo Matildo “El Pato” Fillol, que tras la ceremonia dictó un taller sobre liderazgo en el fútbol.

Las inscripciones ya se encuentras abiertas en la página de Deportes.

Con un marco de gran algarabía, presidió el acto de lanzamiento la Secretaría de Deportes del Gobierno de la provincia, Cintia Ramírez, acompañada por la ministra de Educación, María Eugenia Cantaloube; el titular del Programa Deporte Social y Educativo, Martín Arnó, y el quizá más recordado de los porteros de la Selección Argentina, River Plate y Racing Club.

Animado por el conductor Maximiliano Brizuela, más la algarabía propia de los jóvenes que colmaron las tribunas, el acto se desarrolló con un clima de fiesta, comenzando con la proyección de un audiovisual institucional que reflejó el espíritu de los juegos, tras lo cual Cintia Ramírez transmitió el saludo del gobernador Alberto Rodríguez Saá, para recalcar que el esquema general de esta competencia “será muy similar al de los Juegos Evita, pero tendrá por primera vez una modalidad de participación comunitaria, por lo que además de escuelas, tanto primarias como secundarias, podrán participar un merendero, un barrio o una escuelita de fútbol, como también los adultos mayores y personas con discapacidad, pues entre las más de 60 disciplinas que abarca la edición, habrá muchas adaptadas”.

Además, dijo: “Las distintas actividades se van a llevar a cabo en todo San Luis, para lo cual se usará toda la infraestructura deportiva -añadió la funcionaria-, desglosándose las etapas en municipal, departamental y por último la instancia provincial”.

Ya realizado el lanzamiento oficial, comenzó la etapa de inscripción, la cual se puede realizar en la página de Deportes hasta el 22 de junio. El inicio de la competición será en julio y se prolongará hasta noviembre.

La ministra Cantaloube, remarcó “la importancia que implican estos juegos para toda la comunidad y particularmente para los chicos. Con la Secretaría de Deportes trabajamos en conjunto en el desarrollo del Plan Educativo 2022, en especial sobre el eje fundamental que representa la actividad física y la salud. Tras dos años de pandemia, que generaron situaciones muy complejas en cuanto a la convivencia, los niños y jóvenes necesitan estar en movimiento y esto que da inicio ahora es maravilloso”.

Para Fillol, “es fantástico todo lo que pueda organizarse e implementarse para que los jóvenes practiquen deportes, por ello cuando me invitaron a venir acepté muy entusiasmado y me iré más entusiasmado y emocionado por la alegría de la juventud, algo que no se ve en todas las provincias, como también el acompañamiento de los padres y de los adultos mayores para con los chicos”.

Además, “El Pato” aprovechó el momento para agradecer la ovación y muestras de afecto permanentes que le brindaron grandes y chicos.

Para seguir a tono con el aura de alegría generado en el estadio Arena, y luego de declararse abierta la edición 2022 de los Juegos Deportivos Provinciales, el grupo “Chicos Mentha” brindó un recital.