Artemis II: la cápsula Orión amerizó con éxito en el océano Pacífico tras su histórica misión lunar

La misión Artemis II culminó con éxito este viernes tras el amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, poniendo fin a un histórico viaje que llevó nuevamente a astronautas a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde 1972.

La nave, desarrollada por la NASA, completó un recorrido de diez días que comenzó con su despegue desde Florida el pasado 1 de abril. Durante la misión, los cuatro tripulantes orbitaron el satélite natural sin alunizar, en una maniobra clave dentro del programa Artemis, que busca retomar la exploración humana del espacio profundo.

Reingreso extremo y maniobra clave

El regreso a la Tierra representó uno de los momentos más críticos de la misión. Durante el reingreso, la cápsula alcanzó velocidades superiores a 40.000 kilómetros por hora y enfrentó temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, producto de la fricción con la atmósfera.

La operación incluyó un apagón de comunicaciones de aproximadamente seis minutos, un fenómeno esperado durante este tipo de maniobras. Según la NASA, el descenso tuvo una duración de unos 14 minutos, menor que en la misión Artemis I, lo que permitió reducir la carga térmica sobre el escudo protector.

Tripulación en buen estado y operativo de recuperación

Tras el amerizaje, la recuperación de los astronautas quedó a cargo de fuerzas armadas estadounidenses junto a personal especializado de la NASA. El operativo, que se estima entre 30 y 45 minutos, se desarrolló con normalidad.

Desde la agencia espacial informaron que los tripulantes se encontraban en “excelente estado” en las primeras evaluaciones realizadas a distancia.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, celebró el éxito de la misión y destacó el desempeño de la tripulación, integrada por Reid, Victor, Christina y Jeremy, quienes representaron a Estados Unidos y Canadá durante la travesía.

Repercusiones internacionales y el futuro del programa Artemis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó públicamente a los astronautas tras el aterrizaje, calificando la misión como “espectacular” y destacando el logro como un paso clave hacia futuras exploraciones, incluyendo posibles misiones a Marte.

La misión Artemis II se posiciona como un hito dentro del nuevo capítulo de la exploración espacial, sirviendo como antesala de futuras misiones tripuladas que podrían incluir el regreso del ser humano a la superficie lunar.