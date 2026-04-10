Artemis II regresa a la Tierra: cómo será el reingreso y el amerizaje de la nave Orión

La misión Artemis II se prepara para su regreso a la Tierra este viernes, en una fase clave que incluye el reingreso a la atmósfera y el posterior amerizaje de la cápsula Orión. El operativo, coordinado por la NASA, contempla una serie de maniobras precisas para garantizar la seguridad de la tripulación tras su viaje alrededor de la Luna.

Maniobras finales antes del regreso

Durante las últimas horas, la cápsula Orión ejecutó una serie de correcciones de trayectoria para asegurar su ingreso controlado a la atmósfera terrestre. A las 23:53 del jueves, encendió sus propulsores durante nueve segundos, una maniobra clave para alinear su recorrido hacia el punto de amerizaje.

Según informaron desde la NASA, la tripulación ya recorrió más de la mitad del trayecto de regreso. Además, se programó una tercera corrección de trayectoria durante la jornada del viernes, previa al ingreso atmosférico.

Cómo es el reingreso a la atmósfera

El proceso de reingreso es uno de los momentos más críticos de la misión. Aproximadamente a las 20:33 (hora argentina), el módulo de servicio se separará de la cápsula, unos 20 minutos antes del contacto con la atmósfera superior.

Minutos después, Orión realizará una última maniobra de ajuste para perfeccionar su trayectoria. La nave alcanzará su velocidad máxima —cercana a los 3.800 km/h— antes de ingresar en las capas más densas de la atmósfera.

Durante el descenso, a unos 400.000 pies de altitud, se producirá un corte de comunicaciones de aproximadamente seis minutos, debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula, un fenómeno habitual en este tipo de misiones por las altas temperaturas generadas por la fricción.

El amerizaje frente a San Diego

Tras superar la fase más crítica, la cápsula retomará comunicación y comenzará la secuencia de descenso controlado. A las 21:03 desplegará los paracaídas de frenado a unos 22.000 pies de altura.

Un minuto después, se abrirán los tres paracaídas principales a unos 6.000 pies, lo que permitirá reducir la velocidad de la cápsula antes del amerizaje previsto a las 21:07 frente a la costa de San Diego.

Operativo de rescate y regreso de la tripulación

Una vez en el agua, se activará el operativo de recuperación. Aproximadamente dos horas después del amerizaje, la tripulación será trasladada en helicóptero al buque USS John P. Murtha.

Allí, los astronautas serán sometidos a evaluaciones médicas antes de ser trasladados al Centro Espacial Johnson, donde concluirá oficialmente la misión.

Contexto de la misión Artemis II

La misión Artemis II forma parte del programa de exploración lunar de la NASA, que busca sentar las bases para el regreso sostenido del ser humano a la Luna y futuras misiones a Marte. Este vuelo representa un paso clave al probar sistemas de navegación, soporte vital y reingreso con tripulación a bordo.