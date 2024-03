Asalto en CABA: Marina Calabró relató su angustiante experiencia en un semáforo

En un episodio que refleja la creciente inseguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la reconocida periodista Marina Calabró fue víctima de un intento de robo en la noche del sábado mientras se encontraba detenida en un semáforo de la avenida Libertador, en el barrio de Palermo.

Calabró relató entre lágrimas los momentos de terror que atravesó. “Estoy muy asustada. Fue horrible”, expresó la periodista.

Según el relato, luego de haber cenado con unas amigas y pasado un rato en la casa de Ana Rosenfeld, se dirigía hacia su destino cuando tres individuos se abalanzaron sobre su vehículo en el cruce de avenida Del Libertador y Godoy Cruz. Uno de ellos forcejeaba con la manija de la puerta del auto mientras otro golpeaba el vidrio del acompañante.

La situación se tornó aún más alarmante cuando otro automóvil se sumó a la escena, bloqueando el paso de Calabró. Sin saber si los agresores estaban armados, la periodista se vio paralizada por el miedo y la incertidumbre.

Finalmente, cuando el semáforo cambió a verde, Calabró logró escapar de la situación de peligro. “Me metí como pude. Nunca me había pasado, nunca me habían robado nada, ni el celular en la calle. Me asusté mucho”, expresó.