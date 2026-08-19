Así encontraron con vida a la niña de 3 años que era intensamente buscada en San Luis

Después de más de seis horas de angustia y un amplio operativo de búsqueda, la niña de 3 años que era intensamente buscada en la ciudad de San Luis fue encontrada con vida durante la madrugada de este miércoles. Un perro de la Policía de San Luis logró localizarla en un sector cercano a su vivienda, dentro del Parque Industrial Norte.

Eran aproximadamente las 0:15 cuando una ambulancia ingresó al predio donde se había concentrado buena parte del operativo. Afuera todavía predominaban la incertidumbre y la expectativa.

Poco después, desde el interior del lugar comenzaron a escucharse aplausos. Fue la primera señal de que algo había cambiado.

Minutos más tarde llegó la confirmación que familiares, efectivos y buena parte de la comunidad esperaban desde hacía horas: la pequeña había sido encontrada con vida y se encontraba en buen estado.

Un perro de la Policía encontró a la niña cerca de su casa

El hallazgo se produjo en un predio cercano a la vivienda donde reside la menor junto a su familia, en la zona del Parque Industrial Norte de la ciudad de San Luis.

Uno de los canes de la Policía provincial que participaba de los rastrillajes logró encontrarla luego de varias horas de búsqueda.

El procurador general de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi, explicó posteriormente que la niña aparentemente se había quedado dormida. Los investigadores habían revisado previamente registros de cámaras de seguridad y esos elementos reforzaban la hipótesis de que la pequeña no se había alejado demasiado del sector.

A partir de esos indicios, los equipos resolvieron intensificar nuevamente los rastrillajes en las inmediaciones. Finalmente, esa búsqueda permitió localizarla.

Había sido atendida horas antes por un cuadro de fiebre

De acuerdo con la reconstrucción realizada durante el operativo, la menor había sido atendida alrededor de las 16 del martes en el Hospital del Oeste, debido a que presentaba fiebre y dolor abdominal.

Allí le administraron Novalgina. Según indicó Cadelago Filippi, el medicamento podría haber provocado somnolencia en la pequeña.

Una cámara de seguridad volvió a registrarla aproximadamente a las 16:33, en la zona de avenida Lafinur y España.

Posteriormente regresó junto a su familia al Parque Industrial Norte y salió a jugar dentro del predio.

Con el paso del tiempo, sus familiares advirtieron que no podían encontrarla. Inicialmente recorrieron el lugar y sectores cercanos, pero ante la falta de resultados dieron aviso a las autoridades.

La alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 18:15 del martes.

Más de seis horas de búsqueda y un amplio operativo policial

A partir de la denuncia se desplegó un importante operativo encabezado por la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, con participación de numerosas divisiones policiales y organismos de emergencia.

Intervinieron efectivos de Bomberos, División Canes, Homicidios, Comisaría Cuarta, DRIM y la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, entre otras dependencias. También participaron aspirantes de la Escuela de Cadetes.

Los equipos recorrieron galpones, construcciones abandonadas, terrenos y extensos descampados del Parque Industrial Norte y sectores aledaños.

Paralelamente, el operativo adquirió alcance provincial. Se reforzaron controles en pasos limítrofes y fueron inspeccionados vehículos particulares, camiones y colectivos ante cualquier posible indicio sobre el paradero de la menor.

Además, se activó la Alerta Sofía, por lo que la búsqueda pasó a tener alcance nacional.

Durante varias horas, la imagen de la niña fue difundida masivamente por medios de comunicación, redes sociales y servicios de mensajería, mientras la comunidad seguía minuto a minuto las novedades.

El Parque Industrial Norte se convirtió en el centro de la búsqueda

En el sector donde finalmente apareció la niña se instaló una suerte de centro operativo desde el cual se coordinaron los distintos grupos y se distribuyeron las áreas que debían ser inspeccionadas.

El jefe de la Policía de San Luis, Juan Carlos Serrano, destacó posteriormente la organización del procedimiento, la participación conjunta de las diferentes divisiones y el trabajo realizado por los efectivos durante toda la noche.

La revisión de las cámaras y la hipótesis de que la pequeña todavía podía encontrarse en las inmediaciones resultaron determinantes para volver a concentrar los esfuerzos en esa zona.

El aplauso que anticipó el final más esperado

Tras el hallazgo, personal sanitario que se encontraba en el lugar brindó la primera asistencia a la menor. Posteriormente, la Policía de San Luis confirmó que estaba en buen estado y dio oficialmente por finalizado el operativo de búsqueda.

La ministra Nancy Sosa fue una de las primeras autoridades en recibirla. La tomó en brazos y la trasladó hasta la ambulancia que había ingresado minutos antes al predio.

Luego se produjo uno de los momentos de mayor emoción de la madrugada: el reencuentro de la niña con su madre.

La tensión acumulada durante más de seis horas dio paso a abrazos, lágrimas y muestras de alivio entre familiares, policías, funcionarios y quienes habían trabajado en el operativo.

“Todos muy emocionados, felices, contentos y aliviados de que esto haya tenido este final”, resumió el procurador Sebastián Cadelago Filippi.

Los aplausos que se habían escuchado minutos antes desde el interior del predio terminaron anticipando la noticia que toda la provincia esperaba: la niña había sido encontrada con vida, estaba en buen estado y la búsqueda había terminado.