Así estará el tiempo el fin de semana, con lluvias y máximas de hasta 30°C

El pronóstico para este viernes 27 de marzo anticipa una jornada de buen tiempo en San Luis, con un leve ascenso de las temperaturas. El cielo se presentará mayormente despejado, aunque con algunos intervalos nubosos desde media mañana y durante las primeras horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y 27°C de máxima, en promedio provincial. El viento será del sector norte, con intensidad leve a moderada (entre 12 y 28 km/h), y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en la región noroeste hacia el mediodía.

Para el sábado, se espera un cambio en las condiciones, con una jornada algo inestable y un gradual aumento de las temperaturas. El cielo estará mayormente nublado a parcial, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, que comenzarían en el norte provincial y luego se extenderían al resto del territorio.

Las temperaturas mínimas rondarán los 17°C, mientras que las máximas alcanzarán los 28°C. El viento rotará al sector noreste, manteniéndose leve a moderado (12 a 28 km/h), con ráfagas fuertes en la región noroeste y zonas de sierras centrales.

El domingo se presentará con buen tiempo y ambiente cálido, consolidando el ascenso térmico. El cielo estará entre mayormente despejado y parcialmente nublado, con temperaturas mínimas cercanas a los 19°C y máximas que rondarán los 30°C.

El viento continuará predominando del sector norte, con velocidades entre 12 y 28 km/h y ráfagas que podrían alcanzar nuevamente los 50 km/h en el noroeste provincial.

Este panorama refleja la típica variabilidad del clima en la región central del país, con cambios marcados en cortos períodos, especialmente durante la transición estacional.