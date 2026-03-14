Atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad y se activó la alerta máxima en Irak

Bagdad volvió a convertirse en escenario de máxima tensión internacional luego de que la Embajada de Estados Unidos en la capital de Irak fuera atacada en las últimas horas, lo que provocó la activación de protocolos de seguridad y un fuerte despliegue militar en la llamada Zona Verde.

Alerta de seguridad en el corazón político de Irak

Según informaron autoridades locales y fuentes diplomáticas, el ataque ocurrió en el área altamente custodiada de la Zona Verde de Bagdad, donde se concentran edificios gubernamentales, embajadas y sedes diplomáticas.

Las primeras informaciones indican que el complejo diplomático estadounidense fue blanco de disparos y proyectiles, lo que obligó a activar las sirenas de seguridad dentro de la embajada y reforzar los controles militares en todo el perímetro.

Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, aunque las fuerzas de seguridad iraquíes desplegaron unidades adicionales para evitar nuevos incidentes.

Estados Unidos refuerza su seguridad diplomática

Tras el ataque, Estados Unidos elevó el nivel de alerta para su personal diplomático en Irak y reforzó las medidas de seguridad en sus instalaciones.

La embajada norteamericana en Bagdad es uno de los complejos diplomáticos más grandes y fortificados del mundo, debido a la histórica inestabilidad en el país y a la presencia de milicias armadas en la región.

Funcionarios estadounidenses señalaron que el episodio está siendo investigado para determinar quiénes fueron los responsables.

Crece la tensión en Medio Oriente

El ataque se produce en un contexto de creciente escalada en Medio Oriente, donde se multiplican los enfrentamientos indirectos entre actores regionales y potencias internacionales.

En los últimos días se registraron incidentes con drones, misiles y ataques contra posiciones militares en distintos puntos de la región, lo que mantiene en alerta a gobiernos y organismos internacionales.

Analistas advierten que este tipo de acciones podría profundizar la crisis regional, especialmente si se confirma la participación de milicias vinculadas a actores externos.