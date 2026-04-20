Ataque en una cárcel de Santa Fe: intentaron incendiar la celda del menor acusado en el crimen escolar de San Cristóbal

Un grave episodio de violencia intramuros volvió a poner en foco las condiciones de seguridad en el sistema penitenciario de Santa Fe. Un adolescente de 16 años, acusado de haber sido cómplice en el crimen de Ian Cabrera, fue atacado en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, donde permanece detenido con prisión preventiva.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando otros internos habrían iniciado un incendio en la celda del menor, prendiendo fuego su colchón en lo que la defensa considera un intento de intimidación que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Según fuentes penitenciarias, el joven —identificado por sus iniciales N.C.— se encontraba bajo régimen cerrado debido a la gravedad de la imputación. El ataque se produjo en medio de un movimiento dentro del pabellón juvenil, mientras se dirigía a un encuentro con sus abogados.

Además del incendio, durante un traslado interno también se habría registrado un intento de agresión física por parte de otros detenidos, lo que elevó aún más la preocupación por su integridad.

Pedido urgente de traslado y medidas de protección

Tras lo ocurrido, la defensa del adolescente presentó un planteo formal ante la Justicia solicitando su traslado inmediato a otra dependencia del Servicio Penitenciario, fuera de la ciudad de Santa Fe, y la implementación de medidas de resguardo.

El reclamo fue elevado ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de San Cristóbal, con el argumento de que la permanencia del menor en ese contexto representa un riesgo concreto para su integridad física y emocional.

El joven se encuentra detenido desde el 9 de abril, cuando el juez José Alberto Boaglio dictó una prisión preventiva por 90 días. Por su edad, es considerado punible, a diferencia del autor material del ataque, quien es inimputable.

El tiroteo en la escuela que conmocionó a Santa Fe

El caso se remonta al 30 de marzo, cuando un estudiante de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal N° 40 de San Cristóbal y efectuó disparos con una escopeta calibre 12/70 durante un acto escolar.

El ataque provocó la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y dejó al menos ocho estudiantes heridos, generando una fuerte conmoción social y reabriendo el debate sobre la violencia en ámbitos educativos.

La fiscal de Menores, Carina Gerbaldo, imputó al adolescente ahora atacado como partícipe secundario de homicidio calificado y doble tentativa de homicidio calificado, al sostener que tenía conocimiento previo del ataque y colaboró con el agresor.

Sin embargo, la defensa cuestiona esa hipótesis y asegura que no existen pruebas suficientes para acreditar ese conocimiento, por lo que apeló tanto la prisión preventiva como la calificación legal.

En este contexto, será la Cámara de Apelaciones de Rafaela la que deberá definir la situación procesal del menor, mientras se intensifica el reclamo por garantizar su seguridad dentro del sistema penitenciario.