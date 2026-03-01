Ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y represalias regionales: qué se sabe hasta ahora y cómo repercute en Argentina

Una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán abrió una nueva fase de la crisis regional con consecuencias globales: represalias con misiles y drones, debates urgentes en el Consejo de Seguridad de la ONU y un salto del precio internacional del petróleo. En Argentina, el Gobierno dispuso elevar el nivel de seguridad y anunció refuerzos en puntos considerados sensibles, mientras la Cancillería fijó posición y activó coordinación consular.

Cronología de los hechos clave

Sábado 28 de febrero de 2026: inicio de los ataques

EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva coordinada sobre Irán . Según reportes de agencias internacionales, los ataques incluyeron misiles de crucero y operaciones aéreas contra infraestructura vinculada a capacidades militares y estratégicas.

La Cancillería argentina emitió un comunicado el mismo día: “valora y apoya” las acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel y sostuvo que buscaban “neutralizar” una amenaza para la estabilidad internacional; además, condenó ataques iraníes contra varios países de la región y afirmó que la justicia argentina consideró responsable al régimen iraní por el atentado contra la AMIA (1994).

Sábado 28 de febrero: respuesta iraní y expansión regional

En las horas posteriores, Irán respondió con ataques en distintos puntos de la región, lo que elevó el riesgo de una escalada más amplia y afectó infraestructura y bases vinculadas a intereses estadounidenses y aliados, según coberturas internacionales.

En Naciones Unidas, el Secretario General António Guterres advirtió ante el Consejo de Seguridad sobre el rápido deterioro del escenario y el riesgo de una situación “cada vez más volátil e impredecible”, con llamados a frenar la escalada.

Domingo 1 de marzo de 2026: confirmaciones, reacciones diplomáticas y balance provisorio

Coberturas internacionales informaron que Irán confirmó la muerte de su líder supremo, Ali Khamenei , tras los ataques; la información fue atribuida a medios estatales iraníes y fuentes oficiales citadas por la prensa.

China condenó los ataques y pidió un alto el fuego y retorno a la diplomacia, según reportes y comunicaciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

En paralelo, se reportaron bajas estadounidenses vinculadas a la escalada (confirmadas por autoridades de defensa, según medios).

Impacto económico inmediato: petróleo, transporte y riesgo de “shock” global

El precio del petróleo subió con fuerza en medio del conflicto: reportes de mercado indicaron saltos cercanos al 8–10% y advertencias de escenarios más extremos si se profundizan restricciones en rutas clave como el Estrecho de Ormuz, por donde transita una porción relevante del crudo mundial.

Qué dicen las fuentes oficiales (lo confirmable y lo que sigue bajo verificación)

Cancillería Argentina : respaldó las acciones de EE.UU. e Israel , condenó las represalias iraníes en la región, expresó “solidaridad con el pueblo iraní” y señaló coordinación consular para asistir a argentinos en la zona.

Irán (cancillería iraní) : calificó los ataques como violación de la Carta de la ONU y reivindicó el derecho a responder en el marco del Artículo 51, según un comunicado oficial difundido por canales diplomáticos iraníes.

ONU: el Secretario General planteó que los ataques y contraataques “socavan la paz y la seguridad internacionales” y urgió a evitar un desborde regional.

Nota editorial (criterio de verificación): las cifras de víctimas y daños cambian hora a hora; en un contexto de guerra y restricciones informativas, la verificación independiente suele ser limitada. Por eso, en este informe se priorizan comunicados oficiales y agencias internacionales con trazabilidad de fuentes, y se señalan como “reportado” los datos aún no auditables de manera autónoma.

Impacto en Argentina: seguridad interior, diplomacia y efecto económico probable

1) Refuerzo de seguridad y “objetivos sensibles”

El Gobierno argentino dispuso elevar el nivel de seguridad a ALTO ante la escalada, según comunicados oficiales publicados en el sitio estatal.

En el plano diplomático, la postura oficial quedó plasmada en el comunicado de Cancillería, con mención explícita a la AMIA y a la asistencia consular en la región.

2) Riesgo económico: petróleo más caro, presión sobre costos