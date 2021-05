Atlético Tucumán goleó a Defensa y Justicia 5 a 0 y quiere clasificarse

Atlético Tucumán goleó hoy a Defensa y Justicia por 5 a 0, en un partido correspondiente a la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, y mantiene intactas sus

esperanzas de clasificarse a los cuartos de final.

El contundente triunfo del “decano” se basó en los goles de Javier Toledo, a los 15 y 45 del primer tiempo, mientras que en el complemento aumentaron Nicolás Laméndola, a los 35, y un doblete de Augusto Lotti, a los 39 y 40.

Con este triunfo el equipo tucumano que dirige Omar De Felippe alcanzó la cuarta colocación de la zona y se estaría clasificando a los cuartos de final, ya que suma 18 puntos y tiene mejor diferencia de gol que Unión de Santa Fe -igual puntaje- que mañana jugará el clásico ante Colón.

Detrás del equipo tucumano están Independiente -juega mañana con Huracán- con 17, y Lanús, recibirá a Talleres de Córdoba, con 16, y son los únicos que podrían arrebatarle la clasificación.

Defensa y Justicia alistó a una gran cantidad de juveniles, que fueron dirigidos por Adrián Domenech, ya que en la semana deberá enfrentar a Universitario de Perú por la Copa Libertadores.

Desde el inicio el equipo local fue en busca del triunfo que le permitiera reforzar sus esperanzas de clasificación y en ese sentido, a los 15 un centro desde la derecha lo conectó Toledo y dejó sin chances al arquero Marcos Ledesma.

Los jóvenes del “halcón” cometieron demasiados errores en la última línea y casi no inquietaron al experimentado Cristian Lucchetti, más allá de las buenas intenciones que tuvieron.

Con el 2 a 0 encima los chicos del “halcón” intentaron estar en partido, pero Atlético cada vez que atacó inquieto a Ledesma, que se lució en cada intervención.

Ya en el final, los cambios le dieron más rédito a De Felippe y primero Laméndola y luego Liotti, en dos minutos, sellaron la goleada que les permite tener la confianza de poder clasificarse a la siguiente fase.

.

Síntesis:

Copa de la Liga Profesional.

Zona B – Fecha 13.

Atlético Tucumán 5 – Defensa y Justicia 0.

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Silvio Trucco.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, Nicolás Romero, Gabriel Risso Patrón; Agustín Lagos, Cristian Erbes, Abel Bustos, Ramiro Carrera, Leonardo Heredia; Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Def.y Justicia: Marcos Ledesma; Mariano Pieres, Leonardo Escalante, Agustín Sienra, Enzo Avalos, Maximiliano Luayza, Tomás Ortíz, Walter Chávez, Rodrigo Herrera, Nicolás González y Tomás Sosa. DT: Adrián Domenech.

Goles en el primer tiempo: 15m y 45m Toledo (AT).

Goles en el segundo tiempo: 35m Laméndola (AT), 39m y 40m Liotti (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 25m Nicolás Lamendola por Carrera (AT), Agustín Lotti por Toledo (AT), Martín Alustiza por Heredia, Emanuel Rosales por Bustos (AT), Kevin Lencina por Sosa (DyJ) y Gabriel Altamirano por Luayza (DyJ), 32m Luis Fedele por Herrera (DyJ), 39m Manuel Duarte por Gonzalez (DyJ) y Facundo Echevarria por Ortiz (DyJ), 43m Ramiro Ruiz Rodriguez por Romero (AT).