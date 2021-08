Atlético Tucumán sorprendió a Newell’s en el final y le ganó 2 a 1

Atlético Tucumán sorprendió en el final a Newell´s Old Boys al ganarle por 2 a 1 en el “Coloso Marcelo Bielsa”, en el partido disputado hoy por la novena fecha del torneo de la Liga Profesional.

El equipo tucumano se puso en ventaja con un gol de Franco Mussis, a los 8 minutos, pero igualó transitoriamente Ignacio Scocco, a los 27, ambos en el segundo tiempo.

Sin embargo, cuando quedaban cuatro minutos para el final del cotejo apareció Augusto Lotti y selló las cifras definitivas en favor de los dirigidos por Omar De Felippe.

El primer tiempo no entregó muchas emociones, un poco porque ambos equipos estuvieron buscando más el error ajeno que la virtud propia para poder adelantarse en el marcador.

Para la segunda parte todo fue diferente, porque apenas comenzó Mussis capturó una pelota perdida en el área y con un remate fuerte de derecha venció la resistencia de Aguerre.

Sin revolear el balón y buscando coordinar acciones en conjunto, el equipo de Fernando Gamboa, y así llegó el golazo de Scocco, como en sus mejores momentos.

Pero la “lepra” se “durmió” y el equipo tucumano no se lo perdonó, porque un centro desde la derecha lo cabeceó Carrera, el balón pegó en el poste y el rebote lo capturó Liotti para establecer la victoria visitante.

Síntesis:

Liga Profesional.

Fecha 9.

Newell´s 1 – Atlético Tucumán 2.

Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Germán Delfino.

Newell`s: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Zahir Mansilla, Franco Negri; Pablo Pérez, Mateo Maccari, Nicolás Castro; Maximiliano Comba, Ignacio Scocco y Juan Garro. DT: Fernando Gamboa.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Jonathan Cabral, Santiago Vergini, Matías Orihuela; Franco Mussis, Cristian Erbes, Joaquín Pereyra; Oscar Benítez, Ramiro Ruiz Rodríguez y Cristian Menéndez. DT: Omar De Felippe.

Goles en el segundo tiempo: 7m Mussis (AT), 26m Scocco (N), 40m Liotti (AT).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Ramiro Carrera por Pereyra (AT), 10m Francisco Gonzalez por Garro (N), 20m Augusto Lotti por Menendez (AT), 21m Guillermo Balzi por Perez (N) y Julián Fernandez por Maccari (N), 27m Renzo Tesuri por Mussis (AT) y Guillermo Acosta por Ruiz Rodriguez (A), 38m Ciru Rius por Oliver Benitez (AT), 43m Fernando Belluschi por Castro (N) y Pablo Sabbag por Negri (N).