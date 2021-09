Atlético Tucumán y Arsenal parejos en todo, igualaron sin goles

Atlético Tucumán y Arsenal de Sarandí se repartieron aciertos y errores, por lo que terminaron igualando sin goles el partido que disputaron esta tarde en el “Monumental José Fierro” por la décima fecha de la Liga Profesional.

El “decano” tucumano sumó su tercer partido sin derrotas, mientras que el equipo del “viaducto” acumula siete cotejos sin victorias y además hace cuatro que no marca goles.

Con este resultado Atlético Tucumán acumula 15 puntos y está séptimo, y Arsenal marcha último con solo 7 unidades.

Por lo demostrado por ambos equipos en el campo de juego, el resultado final fue lógico, dado que en el primer tiempo el partido fue lento y sin reacción.

Pese a eso, Mazzola lo tuvo frente a Luchetti, y luego fue Medina el que le atajó un remate a Cristian Menéndez, en lo poco que ofrecieron en el inicio.

Para la segunda mitad los pelotazos largos, la fricción en la zona media y el poco peso ofensivo en las áreas, se repitieron de un lado y del otro.

Síntesis:

Liga Profesional.

Décima fecha.

Atlético Tucumán 0 – Arsenal 0.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: José Fierro.

At. Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Ramiro Carrera, Franco Mussis, Cristian Erbes, Ciro Rius; Óscar Benítez y Cristian Menéndez. DT: Omar De Felippe.

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Gonzalo Goñi, Gastón Suso, Emiliano Papa; Brian Farioli, Emiliano Méndez, Dardo Miloc, Nicolás Castro; Alan Ruiz y Nicolás Mazzola. DT: Israel Damonte.

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Renzo Tesuri por Benítez (AT); 14m Matías Belloso por Farioli (A); 19m Augusto Lotti por Menéndez (AT) y Ramiro Ruiz Rodríguez por Rius (AT); 26m Bruno Sepúlveda por Mazzola (A); 32m Joaquín Pereyra por Mussis (AT); 37m Leonel Picco por Méndez (A) y Julián Navas por Ruiz (A).