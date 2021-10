Atlético Tucumán y Patronato se repartieron todo y empataron 2 a 2

Atlético Tucumán y Patronato de Paraná se repartieron todo, los goles, el dominio y los puntos, en el empate 2 a 2 que protagonizaron hoy en el “Monumental José Fierro” por la decimoctava fecha de la Liga Profesional.

El “decano” se puso en ventaja con un tanto de Mariano Carrera, a los 18 minutos del primer tiempo, pero igualó el uruguayo Sebastián Sosa Sánchez, a los 43, del mismo período.

En el complemento otra vez el local se adelantó en el marcador, nuevamente por intermedio de Carrera, a los 3, y otra vez Sosa Sánchez, a los 33, igualó para el “Patrón”.

Con este resultado, Atlético Tucumán quedó decimoctavo, con 21 puntos, y Patronato marcha en el puesto 21, con 17.

El partido se disputó bajo un intenso calor, que llevó el termómetro por encima de los 35 grados y por ese motivo, más allá de la intensidad con la que jugaron, ambos equipos quedaron un poco en deuda.

Síntesis:

At. Tucumán 2 – Patronato 2.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Andrés Merlos.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Leonardo Heredia; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Pablo Guiñazú.

Patronato: Matías Ibáñez; Leandor Marín, García Guerreño, Oliver Benítez, Lucas Kruspzky; Gabriel Gudiño, Fabio Vázquez, Héctor Canteros, Matías Pardo; Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.

Goles en el primer tiempo: 18m Carrera (AT), 43m Sosa Sánchez (P).

Goles en el segundo tiempo: 3m Carrera (AT), 33m Sosa Sánchez (P).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Ciro Rius por Heredia (AT), 7m Mrtín Garay por Marin (P), 14m Cristian Menéndez por Ruiz Rodríguez (AT), Nicolás Delgadillo por Gudiño (P) y Matías Palavecino por Pardo (P), 24m Oscar Benítez por Erbes (AT) y Abel Bustos por Carrera (AT), 34m Damián Lemos por Vázquez (P) y Lautaro Geminiani por Canteros (P), 38m Nicolás Laméndola por Lotti (AT).