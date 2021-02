ATSA San Luis manifestó su absoluto apoyo a Héctor Daer por el rechazo al tope en las paritarias

ATSA San Luis, a través de su Secretario General, Aníbal Gómez, comunica que desde la institución a la cual representa, RESPALDA, en todos sus términos, las declaraciones vertidas por el Secretario General de la CGT donde rechaza de plano las pretensiones de fijar un tope del 30 por ciento en los aumentos salariales a discutir en las paritarias de este año que impulsan sectores del Gobierno, en particular el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Aníbal Gómez hace énfasis en la provincia de San Luis para que los topes no sean menores al 50 por ciento, en los aumentos salariales a discutir en paritarias, recordando que, ATSA San Luis no deja de sostener el camino del Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 que, haciendo memoria se logró fue durante la gestión del Dr. Adolfo Rodríguez Saá.

Es por ello y mucho más que, ATSA San Luis se pone al lado de Héctor Daer, también actual Secretario Adjunto de FATSA, en pos del beneficio integral de todos los trabajadores del país, “podemos confluir si hay un seguimiento de precios y le damos dinámica a todas las negociaciones”, admitió Daer en declaraciones a NA, aunque puntualizó que no se aceptarán incrementos salariales inferiores a la inflación.

Al respecto, la pretensión de Guzmán, expresada en la última reunión del gabinete económico, pasa por la coordinación de precios y salarios en el marco de “un esquema integral de política macroeconómica”, diseñada en el Presupuesto para este año, entre cuyos supuestos está una inflación del 29 por ciento.

Por ese porcentaje pasan, precisamente, las diferencias en las posturas del sindicalismo y el Gobierno: en base a las proyecciones de economistas y consultores, la inflación esperada para 2021 se ubicaría entre el 45% y el 50%, al punto que el propio Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central dio en su última medición un 49,8% para los próximos doce meses.

Por tal razón, Daer expresó su rechazo a una pauta salarial de no más del 30% y ATSA San Luis lo avala: “Nuestra intención es que cuanto más baja sea la inflación, mejor, pero esto se tiene que garantizar”, advirtió, en tanto se prevé un aumento de precios del orden del 3,5% para enero.

“Las negociaciones para 2021 se llevarán a cabo en un escenario especial, y tal como lo expuso nuestros Cro. Héctor Daer, en la mesa de discusiones no se debe convocar a los lobistas de las cámaras, sino que se llame a los verdaderos formadores de precios” Enfatizo Aníbal Gómez.

En consecuencia, además de la inflación de 2021 se prevé que muchos gremios plantearán reclamos para recomponer los salarios deteriorados a lo largo de 2020, ATSA San Luis no será la excepción y comunica que se encuentra a disposición de los que el Secretario General de la CGT disponga.

Muchas gracias por considerar nuestro trabajo diario. Tu aporte de $200 nos ayuda a cubrir algunos costos.