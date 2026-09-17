AUH: el Gobierno amplió el control automático de salud, vacunación y escolaridad

El Gobierno nacional amplió el mecanismo de verificación automática de los requisitos vinculados con salud, vacunación y asistencia escolar para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La medida quedó formalizada este jueves 17 de septiembre mediante la Resolución 508/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece un sistema de intercambio seguro de información entre ANSES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

¿Qué cambia para los beneficiarios de la AUH?

La AUH contempla el pago mensual del 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda reservado hasta que se acrediten determinadas condiciones relacionadas con la salud y la educación de los niños y adolescentes.

Según la normativa vigente, para los niños y niñas de hasta 4 años inclusive deben acreditarse los controles sanitarios y el cumplimiento del plan de vacunación obligatorio.

A partir de los 5 años, también debe acreditarse el cumplimiento del ciclo escolar correspondiente en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

Con la nueva resolución, estos requisitos podrán ser verificados automáticamente mediante el intercambio seguro de información entre los organismos involucrados.

De esta manera, cuando los datos estén disponibles en los sistemas oficiales, ANSES podrá acreditar el cumplimiento sin que el titular tenga que presentar la documentación de manera presencial.

¿Qué pasa con el 20% retenido?

La normativa establece que, cuando se verifique automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación correspondientes a los menores de hasta 4 años, el 20% reservado podrá liquidarse automáticamente y de manera mensual junto con el 80% de la prestación.

En los casos en que la información no esté disponible o requiera ser complementada, se mantiene la posibilidad de que el titular presente la documentación ante ANSES mediante los procedimientos que determine el organismo.

Por lo tanto, la falta de información digitalizada no implica que desaparezca la posibilidad de acreditar los requisitos por las vías habituales.

Un mecanismo que amplía una medida anterior

La nueva disposición amplía el alcance de la Resolución 1170/2025, que había incorporado un mecanismo de verificación automática para los controles sanitarios y el plan de vacunación de niños de hasta 4 años.

Ese sistema permitía utilizar la información remitida por el Ministerio de Salud para liquidar automáticamente el 20% reservado junto con el 80% mensual de la AUH.

Ahora, el mecanismo se extiende también a las condicionalidades educativas y alcanza al conjunto de los beneficiarios de la prestación, con participación de la Secretaría de Educación.

La Resolución 508/2026 entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.