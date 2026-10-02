Aumentan los peajes en San Luis desde este sábado: cuánto costará cada tarifa

El Ente Control de Rutas informó que desde las 00:00 de este sábado 3 de octubre se actualizarán las tarifas de los peajes de rutas y autopistas de la provincia de San Luis. Los usuarios con vehículos radicados en territorio provincial y que cuenten con la Tarjeta Sanluiseña mantendrán valores preferenciales.

La actualización alcanza a las distintas estaciones administradas por el organismo provincial y presenta diferencias según el puesto de peaje, la categoría del vehículo y si el usuario cuenta o no con la Tarjeta Sanluiseña.

En las estaciones de Los Puquios, Cruz de Piedra (perilago), autopista Saladillo (La Toma), autopista por la Paz del Mundo (Río Quinto y Buena Esperanza) y autopista de los Comechingones (Villa Mercedes), los vehículos radicados en San Luis pagarán $765 para la categoría 2, correspondiente a autos. En estos puestos, las motos no abonarán peaje.

En las estaciones ubicadas sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, en La Cumbre, Justo Daract y Desaguadero; en la autopista de los Comechingones, en Santa Rosa; y en la autopista por la Paz del Mundo, en Anchorena, las motos abonarán $400 y los autos $765, utilizando la Tarjeta Sanluiseña.

En los peajes de La Punilla y Portezuelo, la nueva tarifa será de $400 para motos y $625 para autos.

Por su parte, en Cuatro Esquinas, sobre la ruta 30, las motos no abonarán, mientras que los automóviles pagarán $625.

Cuánto pagarán quienes no tengan la Tarjeta Sanluiseña

Para los usuarios cuyos vehículos no estén radicados en San Luis, así como para aquellos que tengan el rodado registrado en la provincia pero todavía no hayan tramitado la Tarjeta Sanluiseña, la tarifa será considerablemente mayor.

En estos casos, el valor informado será de $2.000 para autos y $800 para motos.

El beneficio de la tarifa preferencial está destinado a los vehículos radicados en San Luis cuyos titulares hayan gestionado la tarjeta provincial.

El Ente informó inversiones por $4.978 millones

Desde el Ente Control de Rutas señalaron que la actualización tarifaria tiene como objetivo garantizar los costos operativos y de mantenimiento y disponer de fondos para continuar con diferentes trabajos sobre la red vial.

Según informó el organismo, se destinaron aproximadamente $4.588 millones a obras y tareas de mantenimiento ya finalizadas, que incluyeron reparación de losas, repavimentaciones, bacheo y demarcación de rutas provinciales.

A estas intervenciones se suma la reparación de dos puentes de la Autopista de las Serranías Puntanas, actualmente en ejecución, con una inversión cercana a los $390 millones.

De esta manera, el monto total informado por el organismo asciende a $4.978 millones.

“La actualización de la tarifa de peaje busca sostener el mantenimiento y continuar las reparaciones en los sectores de la red vial que todavía lo necesitan. El objetivo es brindar más seguridad vial y mejorar las condiciones de tránsito particular, turístico y productivo”, señalaron desde el organismo.

Cómo obtener la Tarjeta Sanluiseña

El Ente Control de Rutas recordó que los propietarios de vehículos radicados en la provincia pueden acceder a las tarifas preferenciales mediante la Tarjeta Sanluiseña.

El trámite para obtenerla es gratuito y puede realizarse en cualquiera de las estaciones de peaje o en las oficinas del organismo, ubicadas en la planta baja del edificio Norte de la Casa de Gobierno.

Para gestionarla, el titular del vehículo debe presentarse con DNI y tarjeta verde.