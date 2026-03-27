Aumento de combustibles en Villa Mercedes: la nafta vuelve a subir y presiona el bolsillo

En Villa Mercedes, los precios de los combustibles registraron un nuevo incremento en las últimas horas, en línea con la tendencia nacional que viene mostrando fuertes subas en el sector energético. La actualización impacta directamente en el costo de vida y en actividades clave como el transporte.

En estaciones de servicio de la ciudad, los valores exhibidos marcan que la nafta súper se ubica en $2008 por litro, mientras que la Infinia alcanza los $2165, el diésel $2123 y la Infinia Diésel $2307. Estas cifras reflejan el fuerte encarecimiento del combustible y generan preocupación entre automovilistas y trabajadores que dependen del mismo.

Según un informe publicado por Infobae, el precio de la nafta súper aumentó el doble que la inflación en los últimos doce meses, consolidando una tendencia que golpea el poder adquisitivo. El análisis destaca que el ajuste en surtidores responde a múltiples factores, entre ellos la actualización de impuestos, el valor del dólar y el costo internacional del petróleo.

En este contexto, el impacto no solo se limita al consumo particular. Sectores como el transporte de pasajeros y de cargas advierten sobre una posible traslación a precios, lo que podría generar un efecto en cadena en bienes y servicios.

A nivel local, el incremento también se percibe en la dinámica diaria de la ciudad, donde llenar el tanque implica un gasto cada vez mayor. Comerciantes y vecinos coinciden en que el combustible se ha convertido en uno de los principales factores de presión económica.

Mientras tanto, desde el sector energético sostienen que los ajustes buscan evitar distorsiones en el mercado y garantizar el abastecimiento, aunque reconocen que el escenario sigue siendo sensible para los usuarios.