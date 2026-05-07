Aumento de la Tarjeta Alimentar: el Gobierno nacional elevó un 38% los montos desde mayo

El Gobierno nacional dispuso un aumento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar, anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar, mediante la Resolución 161/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La medida fue instrumentada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y comenzará a regir desde mayo de 2026. Según se informó oficialmente, el objetivo es reforzar el poder de compra de los sectores más vulnerables y garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Nuevos montos de la Prestación Alimentar

De acuerdo a la normativa oficial, los valores mensuales quedaron establecidos según la composición de cada grupo familiar.

Categoría 1: familias con un hijo de hasta 17 años, mujeres embarazadas desde el tercer mes y familias con un hijo con discapacidad sin límite de edad: $72.250

familias con un hijo de hasta 17 años, mujeres embarazadas desde el tercer mes y familias con un hijo con discapacidad sin límite de edad: Categoría 2: familias con dos hijos que cumplan los criterios de edad o discapacidad, o embarazadas con un hijo a cargo: $113.299

familias con dos hijos que cumplan los criterios de edad o discapacidad, o embarazadas con un hijo a cargo: Categoría 3: familias con tres hijos o más, o embarazadas con al menos dos hijos a cargo: $149.425

Hasta abril, los importes oscilaban entre $52.250 y $108.062, por lo que el incremento representa una suba significativa en términos nominales.

El Gobierno vinculó la medida con la baja de pobreza e indigencia

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que la Prestación Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH) fueron herramientas centrales para mejorar los indicadores sociales registrados durante el último año.

Según datos oficiales del Indec citados en la normativa, la pobreza pasó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en igual período de 2025. En tanto, la indigencia descendió al 6,3% hacia fines del año pasado.

Desde el área de Capital Humano señalaron que, en un contexto de estabilización macroeconómica, resulta necesario profundizar las políticas de asistencia alimentaria para consolidar los niveles de bienestar social.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La prestación está destinada a titulares de:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Asignación por Hijo con Discapacidad

Pensión No Contributiva para Madres de siete o más hijos

El monto se acredita de manera automática todos los meses y funciona como un complemento económico no remunerativo destinado exclusivamente a la compra de alimentos. La clásica “tarjeta para la comida”, pero con nombre más largo y números bastante más grandes.